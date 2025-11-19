Aufbauend auf dem Teilen von Fotos und unterstützt durch KI

PicSee, eine innovative soziale Plattform, hat ihren weltweiten Start angekündigt und stellt eine revolutionäre Möglichkeit vor, wie Freunde und Familie über Fotos wieder miteinander in Kontakt treten können. PicSee baut auf dem Teilen von Fotos auf, wird durch KI unterstützt und ermöglicht es Nutzern, automatisch alle Fotos von Freunden zu erhalten, indem sie ihnen ihre eigenen Fotos zur Verfügung stellen ohne sie jemals in die Cloud hochladen zu müssen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251112823936/de/

PicSee App Home Screen

Jedes Jahr werden Billionen von Fotos aufgenommen, doch nur selten werden sie mit den darauf abgebildeten Freunden geteilt. PicSee ändert dies. Die App nutzt die Gesichtserkennung des Geräts und ein zum Patent angemeldetes "Give to Get"-System, um automatisch zu erkennen, welche Fotos zu wem gehören, und sie hilft Freunden dabei, diese mit einem einzigen Fingertipp sicher auszutauschen.

PicSee scannt die Galerie eines Benutzers, erkennt Gesichter und generiert eine personalisierte Einladung, zum Beispiel: "Ich habe 75 Bilder von Dir. Du kannst sie bei PicSee abrufen."

Sobald zwei Freunde die Freigabe erteilt haben, tauscht PicSee automatisch ihre Fotos aus der Vergangenheit und alle neu angeklickten Fotos innerhalb eines 24-Stunden-Überprüfungszeitraums aus. Dabei haben beide jederzeit die Möglichkeit, Fotos zu löschen oder zurückzuholen. Das Ergebnis: ein unkompliziertes, faires und privates Foto-Sharing-Erlebnis, das in beide Richtungen funktioniert.

Mayank Bidawatka, Gründer von PicSee, sagte:

"Jedes Jahr werden über zwei Billionen Fotos geschossen, erreichen aber nie die darauf abgebildeten Personen. Um diese Erinnerungen zurückzubringen, haben wir PicSee entwickelt privat, unkompliziert und ohne die Daten von Personen zu speichern. Unser gegenseitiges Teilen nach dem Prinzip "Geben und Nehmen" stellt sicher, dass alle von einem unkomplizierten und fairen Austausch profitieren. Und unsere erstklassigen Datenschutzmaßnahmen stellen sicher, dass alles verschlüsselt und auf dem Gerät gespeichert bleibt selbst wir können Ihre Fotos sehen.

PicSee ist eine neuartige Social-Media-Plattform, die auf gemeinsamen Erinnerungen aufbaut, anstatt auf Metriken. Sie wurde entwickelt, um Menschen wieder glücklich zu machen und ihnen nicht das Gefühl von Angst, Unsicherheit oder Manipulation zu vermitteln."

Privacy-First-Architektur

Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken oder Foto-Sharing-Apps speichert PicSee keine Fotos auf seinen Servern. Der Transfer erfolgt mit End-to-End-Verschlüsselung, Nutzer haben ein 24-Stunden-Zeitfenster zur Überprüfung, Screenshots werden blockiert und Nutzer können Fotos jederzeit zurückrufen, was PicSee zu einer der sichersten Foto-Plattformen der Welt macht.

PicSee hat Nutzer in über 60 Ländern und definiert soziale Verbindungen neu. Es geht nicht mehr um Likes und Follower, sondern um gemeinsame Erinnerungen mit guten Freunden. Nahezu 30 der User haben mehr Fotos auf PicSee als in ihren eigenen Kamera-Galerien.

PicSee herunterladen

Website: www.picsee.com

iOS und Android: https://join.picsee.com

Kontakt: mayank.bidawatka@picsee.com

Materialien: Logos und Fotos der Gründer

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251112823936/de/

Contacts:

Mayank Bidawatka; mayank.bidawatka@picsee.com