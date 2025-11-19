Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 19.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A116QX | ISIN: LU1079842321 | Ticker-Symbol: EUPE
Tradegate
19.11.25 | 10:32
551,10 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
550,70551,7015:52
550,80551,2015:52
Dow Jones News
19.11.2025 15:09 Uhr
161 Leser
Artikel bewerten:
(0)

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD): Net Asset Value(s)

DJ OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD): Net Asset Value(s) 

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD) (5HED) 
OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD): Net Asset Value(s) 
19-Nov-2025 / 14:35 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD) 
 
DEALING DATE: 18/11/2025 
 
NAV PER SHARE: USD: 121.3260 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 46202 
 
CODE: 5HED 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     IE00BF92LR56 
Category Code: NAV 
TIDM:     5HED 
LEI Code:   635400DZBZDWPESZQT37 
Sequence No.: 408778 
EQS News ID:  2232738 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2232738&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.