In den letzten Tagen mussten Anleger insbesondere bei Tech-Aktien Kursverluste hinnehmen. Wie lange geht das noch so weiter? Die Euphorie um die Künstliche Intelligenz (KI) treibt Tech-Aktien seit drei Jahren auf immer auf neue Höhen. Doch laut Marta Norton, Chief Investment Strategist bei Empower, handelt es sich nicht um eine klassische Blase. Dennoch mahnt sie: Eine deutliche Korrektur wird erfolgen - und zwar wegen genau jener Übertreibung, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.