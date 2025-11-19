EQS-News: Atomathic / Schlagwort(e): Produkteinführung

Atomathic ermöglicht es Maschinen, "das Unsichtbare zu sehen" - und definiert damit eine neue Ära in der physikalischen KI-Sensorik



Die Plattformen AIDAR und AISIR sind nun für die Märkte Automobil, Luftfahrt, Verteidigung, Robotik und Halbleiter kommerziell verfügbar PLEASANTON, Kalifornien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Atomathi c , ehemals Neural Propulsion Systems und Pionier im Bereich der physikalischen KI-Sensorik, gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit seiner beiden führenden KI-Softwareplattformen bekannt: AIDAR (AI Detection and Ranging) und AISIR (AI Signal Intelligence Reasoning). Dies stellt einen Durchbruch bei der Umsetzung physikalischer KI in realen Anwendungen dar, beispielsweise in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Verteidigung, Robotik und Halbleiterfertigung. Aufbauend auf fundiertem Fachwissen in den Bereichen höhere Mathematik und Signalaufklärung verbindet die Technologie von Atomathic die physische und die digitale Welt und ermöglicht es intelligenten Systemen, intelligentere, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. In einer Branche, in der autonome Entscheidungsfindung und Präzision von entscheidender Bedeutung sind, löst die Technologie von Atomathic ein grundlegendes Problem: der Unfähigkeit von Maschinen, wichtige Signale klar wahrzunehmen und zu interpretieren. Durch die Visualisierung des Unsichtbaren bietet das Unternehmen einen entscheidenden "siebten Sinn", der intelligentere und sicherere Abläufe in verschiedenen Branchen ermöglicht. "Um das Potenzial der physikalischen KI auszuschöpfen, müssen Maschinen ein höheres Maß an Autonomie, Präzision und Echtzeit-Entscheidungsfindung erreichen - und Atomathic definiert diese Zukunft", erklärte Dr. Behrooz Rezvani, Gründer und CEO von Atomathic. "Wir machen das Unsichtbare sichtbar. Unsere Technologie verbindet die Genauigkeit der Mathematik mit der Leistungsfähigkeit der KI, um die Interaktion von Sensoren und Maschinen mit der Welt zu revolutionieren und damit Fähigkeiten zu erschließen, die bisher als rein theoretisch galten. Was mathematisch vorstellbar ist, kann nun physikalisch realisiert werden." Die Plattformen AIDAR und AISIR von Atomathic sind hardwareunabhängig, getestet und werden aktiv pilotiert. Sie ermöglichen ein neues Maß an Präzision und Intelligenz für Sensoren, die nun "das Unsichtbare sehen" können. Diese Plattformen definieren Wahrnehmung und Entscheidungsfindung auf höchstem Präzisionsniveau neu. Allein der weltweite Markt für Automobilsensoren wird laut einem aktuellen Bericht der Yole Group bis 2029 voraussichtlich um 50 % auf 14,3 Milliarden US-Dollar wachsen, angetrieben durch den Einsatz von Radarbildsensoren, die bis 2029 einen Umsatz von über 4 Milliarden US-Dollar generieren werden. Der Ansatz von Atomathic für physikalische KI basiert auf Hyperdefinitions-Technologie und nutzt die Atomic Norm sowie hocheffiziente Berechnungsmethoden, um die Sparsamkeit physikalischer Signale zu modellieren. Dieser einzigartige Ansatz bietet die einzige Möglichkeit zur Visualisierung von Signalen in ultrahoher Auflösung in Echtzeit und kann in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Verteidigung, Robotik und Halbleiterfertigung eingesetzt werden. Planen Sie Zeit ein, um AIDAR und AISIR auf der CES 2026 in Las Vegas zu sehen. Die Atomathic-Technologie wurde von einem Kernteam aus Mathematikern und KI- und ML-Spezialisten der Caltech, der UCLA, der Stanford University und der Technischen Universität München entwickelt, die in den letzten sieben Jahren intensiv an der Entwicklung dieser Lösung gearbeitet haben. Informationen zu Atomathic

Atomathic ist ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der physikalischen KI-Sensorik, das sich der Transformation der Art und Weise widmet, wie Maschinen die Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren. Atomathic nutzt sein fundiertes Fachwissen in fortgeschrittener Mathematik und proprietären KI-Plattformen - darunter AIDAR für die Erkennung und Entfernungsmessung sowie AISIR für die Signalauswertung - und entwickelt hochauflösende Lösungen, mit denen Sensoren und Systeme ultrahochauflösende Signale in Echtzeit erkennen, interpretieren und visualisieren können. Die Technologie des Unternehmens ist hardwareunabhängig und wird aktiv in verschiedenen Branchen wie Automobil, Luftfahrt, Verteidigung, Robotik und Halbleitermärkten eingesetzt. Durch die Erweiterung der Grenzen des mathematisch Möglichen und die Visualisierung des Unsichtbaren spielt Atomathic eine entscheidende Rolle bei der autonomen Entscheidungsfindung und intelligenten Maschinen. Das Unternehmen unterstützt Branchen dabei, neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Präzision zu setzen und sich am Markt für physische KI zu beteiligen. Atomathic ist im Internet und auf LinkedIn zu finden. Alle Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu oder Billigung durch diese. Medienkontakt:

