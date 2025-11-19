EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Ein technologischer Meilenstein für Porsche: Der Cayenne wird elektrisch



19.11.2025 / 15:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sportwagenhersteller bringt zweites vollelektrisches SUV Ein technologischer Meilenstein für Porsche: Der Cayenne wird elektrisch Zwei Modelle zum Marktstart: Weltpremiere als Cayenne Electric und Cayenne Turbo Electric

Supersportwagen-Performance: bis zu 850 kW (1.156 PS), 2,5 s von null auf 100 km/h und bis zu 260 km/h Höchstgeschwindigkeit

Schnelles Reisen dank außergewöhnlicher Ladeleistung und Effizienz: bis zu 400 kW Ladeleistung 4 und bis zu 642 km WLTP-Reichweite

und bis zu 642 km WLTP-Reichweite Weiterentwickelte Porsche Driver Experience mit Flow Display und neuer digitaler Designsprache Porsche Digital Interaction

Antriebsdreiklang: Verbrenner- und Hybridmodelle bleiben parallel im Markt Mit dem Cayenne Electric beginnt für Porsche eine neue Ära. Als vollelektrisches SUV verbindet er die Porsche-DNA mit zukunftsweisender Technologie: bis zu 850 kW (1.156 PS) Leistung, 2,5 Sekunden von null auf 100 km/h, bis zu 400 kW Ladeleistung4 und bis zu 642 Kilometer Reichweite. Er ist der stärkste Serien-Porsche aller Zeiten - und gleichzeitig vielseitiger denn je: sportlich auf der Straße, souverän im Gelände und komfortabel auf langen Reisen. Stuttgart. Mit dem Cayenne ist es Porsche erstmals gelungen, den Mythos der Sportwagenmarke erfolgreich auf ein neues Marktsegment zu übertragen. Schon kurz nach seiner Weltpremiere im September 2002 wurde der sportliche Allrounder zum weltweiten Erfolgsmodell. Nun beginnt mit dem vollelektrischen Cayenne eine neue Ära: "Der Cayenne Electric zeigt Performance in einer völlig neuen Dimension. Mit innovativen Technologien, die wir im Rennsport entwickelt haben. Er setzt neue Maßstäbe im SUV-Segment - bei den Fahreigenschaften ebenso wie beim Laden", sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. "Überragende elektrische Leistung trifft auf hohe Alltagstauglichkeit. Exzellenter Langstreckenkomfort kombiniert mit kompromisslosen Offroad-Qualitäten." Mit einem weltweiten Anteil von 36 Prozent elektrifizierten Sportwagen zählt Porsche im Jahr 2025 zu den am schnellsten transformierenden Automobilherstellern. Der Cayenne Electric ist der nächste Meilenstein dieser Erfolgsgeschichte und ergänzt das bestehende Angebot an Cayenne Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Modellen im Sinne eines komplett flexiblen Porsche Antriebsangebots. Fahrleistungen wie ein Supersportwagen und Rekuperation auf Formel-E-Niveau Das vollelektrische Cayenne-Angebot umfasst zunächst zwei Modelle: den Cayenne Electric und den Cayenne Turbo Electric - beide mit Allradantrieb und somit dem elektronische Porsche Traction Management (ePTM) ausgestattet. Der Cayenne Turbo beschleunigt aus dem Stand in 2,5 s von null auf 100 km/h, in 7,4 s auf 200 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Möglich wird diese starke E-Performance durch ein neu entwickeltes Antriebssystem, das bei Aktivierung der Launch Control bis zu 850 kW (1.156 PS) Leistung und bis zu 1.500 Nm Drehmoment entwickelt. Eine Öl-Direktkühlung der E-Maschine an der Hinterachse des Turbo-Modells sichert hohe Dauerleistung und Effizienz. Das System ist eine Innovation aus dem Motorsport. Im normalen Fahrbetrieb stehen bis zu 630 kW (857 PS) zur Verfügung. Mittels Push-to-Pass-Funktion2 können auf Knopfdruck für zehn Sekunden zusätzliche 130 kW (176 PS) aktiviert werden. Das Einstiegsmodell Cayenne kommt im Normalbetrieb auf 300 kW (408 PS) und mit Launch Control auf 325 kW (442 PS) sowie 835 Nm Drehmoment. Es beschleunigt in 4,8 Sekunden aus dem Stand von null auf 100 km/h und erreicht 230 km/h Höchstgeschwindigkeit. Auch bei der Energierückgewinnung kann der Cayenne Electric einen Topwert vorweisen: Mit bis zu 600 kW Rekuperationsleistung erreicht er Werte auf Formel-E-Niveau. Im Alltag lassen sich rund 97 Prozent aller Bremsvorgänge bis zum Stillstand rein über die E-Maschinen abwickeln. Die mechanische Reibbremse greift nur selten ein. Für den Cayenne Turbo ist für diesen Fall und auf Wunsch auch die Keramikbremse Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) verfügbar. Seine Vielseitigkeit verdankt der Cayenne Electric unter anderem dem Fahrwerk. Serienmäßig kommt bei beiden Modellen eine adaptive Luftfederung mit Porsche Active Suspension Management (PASM) zum Einsatz. Der Turbo verfügt außerdem über die Hinterachs-Quersperre Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Zudem steht für das Topmodell erstmals auch Porsche Active Ride zur Wahl. Das aus den Porsche-Sportlimousinen bekannte und für den Cayenne neu applizierte, aktive Highend-Fahrwerk kompensiert Aufbaubewegungen nahezu vollständig und sorgt für außergewöhnliche Stabilität, Dynamik und Komfort. Beide Modelle lassen sich mit einer Hinterachslenkung mit einem Einschlagwinkel von bis zu fünf Grad ausstatten. Neuartiger Ladekomfort: schnell, robust und kabellos Das Herzstück der vollelektrischen Cayenne-Modelle bildet die neu entwickelte 113-kWh-Hochvolt-Batterie mit doppelseitiger Kühlung für optimales Thermomanagement. Damit erreicht der Cayenne Electric eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 642 Kilometern, der Turbo bis zu 623 Kilometer. Dank 800-Volt-Technologie lädt der Cayenne mit bis zu 390 kW DC-Ladeleistung und unter spezifischen Bedingungen sogar mit bis zu 400 kW4. Der SoC (State of Charge) lässt sich in unter 16 Minuten1 von zehn auf 80 Prozent erhöhen, Energie für 325 (Cayenne) beziehungsweise 315 (Cayenne Turbo) Kilometer Reichweite lässt sich binnen zehn Minuten nachladen3. Eine robuste Ladeleistung stand bei der Entwicklung des neuen Cayenne im Fokus. Als erster Porsche unterstützt der Cayenne Electric zudem optional das induktive Laden mit bis zu 11 kW. Beim Porsche Wireless Charging genügt es, über einer Bodenplatte zu parken. Der Ladevorgang startet dann automatisch. Neues Exterieur-Design: progressiv, aerodynamisch, unverkennbar Cayenne Der Cayenne Electric verbindet markentypische Proportionen mit einer klar weiterentwickelten Designsprache. "Der neue Cayenne ist unverkennbar Porsche und unverkennbar Cayenne. Wir haben auf bewährten Designmerkmalen aufgebaut und das bewahrt, was dieses SUV einzigartig macht. Ergebnis ist ein modernes Designkonzept, das den Cayenne in die Zukunft trägt", sagt Michael Mauer, Leiter Style Porsche. Zu den Highlights zählen die tiefe Fronthaube mit den flach ausgeführten Matrix LED-Scheinwerfern mit optionaler HD-Technologie. Diese betonen die Breite des Fahrzeugs und fassen alle Lichtfunktionen in einem Modul zusammen. Typisch Porsche sind die stark konturierten Kotflügel und die Flyline, also die ikonische Gestaltung der flach abfallenden Dachlinie. Die Seitenansicht prägen rahmenlose Türen und eine markante Sicke in der Türfläche. Die Seitenschweller sind betont dreidimensional gestaltet und beim Cayenne in vulkangraumetallic beziehungsweise beim Cayenne Turbo schwarz hochglanz lackiert. Das Zweifarb-Konzept unterstreicht die sportlichen Proportionen. Die modellspezifisch gestalteten Radlaufblenden betonen den Offroad-Charakter. Prägnante Details am Heck wie das Leuchtenband mit ausgeprägter 3D-Optik und einer animierten Grafik sowie der beleuchte Porsche-Schriftzug unterstreichen die moderne Designsprache. Beim Cayenne Turbo sind zahlreiche Kontrastelemente im exklusiven Farbton Turbonit ausgeführt. Dazu zählen die Porsche-Wappen, die Stirnflächen der Leichtmetallräder und die Seitenscheibenleisten. Filigrane Akzente in turbonit werten das Leuchtenband und den Porsche-Schriftzug auf. Für Kunden mit besonderen Anforderungen hinsichtlich Böschungswinkel und Robustheit gibt es das Offroad Paket. Dessen Bugteil mit veränderter Geometrie hilft bei der sicheren Bewältigung von unwegsamen Feldwegen, besonders steiler Auf- oder Abfahrten sowie von schwerem Gelände. Mit einem c w -Wert von 0,25 gehört der neue Cayenne Electric zu den strömungsgünstigsten SUVs seiner Klasse mit entsprechenden Vorteilen bei Reichweite und Verbrauch. Porsche Active Aerodynamics (PAA) passt die aerodynamischen Eigenschaften präzise auf die jeweilige Fahrsituation und Geschwindigkeit an und bietet neben einer effizienten Regelstrategie durch aerodynamischen Abtrieb auch einen Beitrag zur markentypischen Fahrdynamik. Zu den aktiven Aerodynamik-Elementen zählen im Bugteil bewegliche Kühlluftklappen, der adaptive Dachspoiler sowie zusätzlich am Heckteil des Turbo die innovativen, aktiven Aeroblades. Sie verlängern die seitlichen Abrisskanten und verbessern die Strömungseigenschaften, was zu einem Reichweitenplus insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten führt. Weitere aerodynamische Maßnahmen sind Air Curtains im Bugteil, der nahezu vollständig geschlossene Unterboden, spezielle Aero-Räder sowie ein Diffusor im Heck. Nutzwert, Komfort und Individualität auf neuem Niveau Gemessen am verbrennungsmotorischen Modell ist der neue Cayenne Electric in der Länge um 55 Millimeter gewachsen. Das neue SUV ist 4.985 Millimeter lang, 1.980 Millimeter breit und 1.674 Millimeter hoch. Am größten ist der Unterschied beim Radstand: 3.023 Millimeter bedeuten ein Plus von fast 13 Zentimetern. Im Fond genießen die Passagiere so viel Raum und Komfort wie nie zuvor. Die Fondsitzanlage ist serienmäßig elektrisch verstellbar und bietet flexible Einstellmöglichkeiten von der Komfortposition bis zur Cargostellung. Das Ladevolumen beträgt 781 (Cargo) bis 1.588 Liter, hinzu kommt der 90 Liter große Frunk im Vorderwagen. Den Nutzwert unterstreicht darüber hinaus die Anhängelast von ausstattungsbedingt bis zu 3,5 Tonnen. Die neu eingeführten Mood Modes machen den Innenraum zu einem Erlebnisraum, der sich an Stimmung und Situation anpasst. Ein luftiges Raumgefühl beschert das Panorama-Schiebedach mit Sunshine Control, einer elektrisch schaltbaren Flüssigkristallfolie. Ein weiteres Highlight ist die neue Flächenheizung: Sie wärmt nicht nur die Sitze, sondern auch Kontaktflächen wie Armauflagen und Paneele. Ergänzt wird das Komfortangebot durch die Ambientebeleuchtung inklusive Kommunikationslicht. Noch nie ließ sich ein Cayenne so umfassend und individuell gestalten wie das neue vollelektrische Modell. Kunden können aus 13 Serienfarben, neun Räder-Designs von 20 bis 22 Zoll, zwölf Interieur-Kombinationen sowie bis zu fünf Interieur- und bis zu fünf Akzentpaketen wählen. Über das Angebot der Porsche Exclusive Manufaktur, das erweiterte Exterieur-Farbangebot Farbe nach Wahl sowie Sonderwunsch können Kunden ihren Cayenne zudem von einzelnen Optionen bis hin zum Sonderwunsch-Unikat gemäß ihrer Wünsche individualisieren. Das custom-built Timepieces Programm von Porsche Design erweitert sein Angebot an individualisierbaren Uhren auf die SUV-Modellreihe. Damit können ab sofort auch Cayenne-Kunden eine bis ins Detail auf ihr Fahrzeug abgestimmte Uhr aus der Porsche-eigenen Schweizer Uhrenmanufaktur bestellen. Porsche Driver Experience - größte Displayfläche in einem Porsche Im Bereich der Digitalisierung hebt der Cayenne Electric das Fahrerlebnis auf ein neues Niveau. Herzstück der neuentwickelten Porsche Driver Experience ist das Flow Display - ein elegant gebogenes OLED-Panel, das sich nahtlos in die Mittelkonsole einfügt. Es wird durch ein volldigitales Kombiinstrument mit 14,25-Zoll-OLED-Technologie und ein 14,9 Zoll großes, optionales Beifahrer-Display ergänzt. Zusammen entsteht die größte Displayfläche, die je in einem Porsche verbaut wurde. Erstmals für den Cayenne ist zudem ein Head-up-Display mit AR-Technologie verfügbar. Alle Displays sind nahtlos in die Interieur-Architektur eingebettet. Die Tasten und Regler für besonders häufig genutzte Funktionen wie Klimatisierung und Audio-Lautstärke sind im Kontrast dazu analog ausgeführt. Zusätzlich wurde eine Handablage entwickelt, die dem Fahrer eine ergonomische Bedienung der digitalen und analogen Elemente ermöglicht - auch in dynamischen Fahrsituationen. Die neue digitale Bedienphilosophie und Designsprache Porsche Digital Interaction erweitert die Porsche Driver Experience und ist auf Individualisierung sowie den schnellen Zugriff auf Funktionen ausgerichtet. Widgets erlauben den Zugriff auf bevorzugte Funktionen, während die Themes App die Farbgestaltung aller Displays individuell anpasst. Über das Porsche App Center lassen sich zahlreiche Drittanbieter-Apps direkt ins Fahrzeug integrieren. Vielfältige Streaming- und Gaming-Funktionen heben das digitale Erlebnis auf ein neues Niveau. Dazu trägt auch der neue Voice Pilot bei: Dank Künstlicher Intelligenz versteht er komplexe, zusammenhängende Anfragen, erkennt den Kontext und reagiert wie ein echter Gesprächspartner. So kann die Navigation ganz intuitiv gesteuert und umfangreiches Onlinewissen angefragt werden. Mit dem Porsche Digital Key werden das Smartphone und die Smartwatch zum Fahrzeugschlüssel, der digital mit bis zu sieben weiteren Nutzern geteilt werden kann. Neue Maßstäbe durch Elektrifizierung - Antriebsdreiklang über 2030 hinaus Der neue Cayenne Electric ergänzt ab sofort das bekannte Antriebsportfolio, das weiterhin weltweit parallel angeboten wird. "Kunden zu begeistern ist unser oberstes Ziel bei Porsche. Mit der Elektrifizierung des Cayenne erreichen wir ein neues Performance-Level, welches Maßstäbe für die Zukunft setzt. Gleichzeitig werden wir den Cayenne mit effizienten Verbrennungs- und Hybridantrieben bis weit ins nächste Jahrzehnt weiterentwickeln", sagt Matthias Becker, Mitglied des Vorstands, Vertrieb und Marketing. "Diese Strategie gilt auch für das gesamte Modellportfolio von Porsche: In jedem Segment, in dem wir vertreten sind, werden Kunden künftig die Wahl zwischen vollelektrischem und verbrennungsmotorischem Antrieb haben." Die vollelektrischen Cayenne-Modelle sind ab sofort bestellbar. Die Preise inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung starten in Deutschland bei 105.200 Euro für den Cayenne und bei 165.500 Euro für den Cayenne Turbo. 1 Cayenne Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit maximaler Ladeleistung von 10% SoC auf bis zu 80% SoC unter optimalen Bedingungen (CCS-Schnellladesäule mit > 390kW, > 850 V, > 520A, Batterietemperatur 15°C, Ausgangsladezustand 9 % und Restreichweite < 60 km). 2 Batterieladezustand und Batterietemperatur können die Push-to-Pass-Leistung beeinflussen. 3 Cayenne nachgeladene Reichweite in 10 min für Gleichstrom (DC) mit maximaler Ladeleistung unter optimalen Bedingungen (CCS-Schnellladesäule mit > 390 kW, > 850 V, > 520A, Batterietemperatur 15°C, Ausgangsladezustand 9% und Restreichweite < 60km), basierend auf WLTP-Verbrauch eines Fahrzeugs mit Serienausstattung gemäß deutscher Länderausführung. 4 Ladeleistung Cayenne unter spezifischen Bedingungen mit CCS-Schnellladesäule mit > 400 kW, > 850 V, > 520A, Ausgangsladezustand 45% - 48%, Batterietemperatur 40°C - 42°C. Maximale Ladeleistung für Gleichstrom (DC) bei einem Ladevorgang von 10% SoC auf bis zu 80% SoC unter optimalen Bedingungen: 390 kW (CCS-Schnellladesäule mit > 390kW, > 850 V, > 520A, Batterietemperatur 15°C, Ausgangsladezustand 9 % und Restreichweite < 60 km). Soweit die Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen und beziehen sich auf das Produktangebot auf dem deutschen Markt. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoff-/Stromverbrauch, die CO2-Emissionen, die Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



