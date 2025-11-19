Turin, Italien (ots) -Nitto (https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) zeigt, wie wirtschaftlicher Erfolg, soziales Engagement und Verantwortung für die Umwelt Hand in Hand gehen können. Der weltweit tätige japanische Hersteller von Hochleistungsmaterialien geht nun in sein neuntes Jahr als Titelpartner der Nitto ATP Finals (https://www.nitto.com/eu/de/NittoATPFinals/)und hat die Verlängerung dieser Partnerschaft bis 2030 verkündet. Im Mittelpunkt seines Engagements steht das Nitto ATP Finals Torino Green Project, das innovative Umweltinitiativen in die Gastgeberstadt bringt.Wenn sich die acht besten Einzelspieler und Doppel-Teams der Welt in Turin versammeln, geht es um mehr als nur Tennis. Das Torino Green Project, das gemeinsam von Nitto, ATP, FITP und der Stadt Turin vorangetrieben wird, zeigt kreative Ansätze zur Reduzierung der CO2-Emissionen, zur Förderung der Stadterneuerung und zur Sensibilisierung der Fans und der lokalen Bevölkerung für Nachhaltigkeit.Die Nitto ATP FinalsDie diesjährigen Nitto ATP Finals fand vom 9. bis zum 16. November 2025 in Turin statt. Das große Jahresabschlussturnier bringt die besten acht männlichen Einzelspieler sowie die besten acht Doppelpaare der aktuellen Saison zusammen. Krönender Abschluss ist das Finale, bei dem es um den Titel des ATP Finals Champions geht. Besondere Aufmerksamkeit liegt in diesem Zusammenhang auf dem kollaborativen "Nitto ATP Finals Torino Green Project", das rund um den Veranstaltungsort und die gesamte Stadt mit kreativen Projekten für Aufmerksamkeit sorgt. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der ATP, der FITP (Italienischer Tennis- und Padel-Tennisverband), der Gastgeberstadt Turin und Nitto, die seit 2023 besteht und darauf abzielt, die CO2-Emissionen in Turin zu reduzieren.Das Projekt beinhaltet verschiedene Aktivitäten, wie die Regeneration von Baumbeständen, die Installation von begrünten Dächern auf ausgewählten Bushaltestellen und die Anpflanzung von Bäumen in einem Park der Stadt. Um einen nachhaltigen Ablauf der Spiele zu gewährleisten, stellte Nitto außerdem kompostierbare Papierservietten aus von Nitto hergestellten Materialien (plastikfreier CAC-Vliesstoff) sowie "SmaGo" - einen intelligenten, mit Solarenergie betriebenen Mülleimer, der den anfallenden Abfall automatisch zusammenpresst - zur Verfügung.Ökologische Verantwortung wird erlebbar: Bepflanzte Wand für Turiner GrundschuleUmweltschutz ist für Nitto (https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) eine Herzensangelegenheit, für die das Unternehmen gemeinsam mit ATP, FTIP und der Stadt Turin kreativ wird: In der Arena installierte Nitto im Rahmen des "Nitto ATP Finals Torino Green Project" im vergangenen Jahr eine mit lebenden Pflanzen bedeckte Wand. Die Wand, "The Green Wall", lud Fans ein, sich direkt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Im Anschluss wurde die Pflanzenwand an eine Grundschule in Turin gespendet und trägt dort zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Förderung des Umweltbewusstseins bei.Green Art WallAls Teil der laufenden Aktivitäten des Torino Green Project entstand 2025 - im dritten Jahr der Initiative - die Green Art Wall. Die Installation dient als neues Zeichen in der Stadt Turin, das Nachhaltigkeit mit der Welt des Tennis verbindet. Die Gestaltung soll das Umweltbewusstsein stärken und zugleich Impulse für die Aufwertung des Stadtraums geben. Zudem verbessert die Wand durch eine luftreinigende Spezialfarbe die lokale Luftqualität.Das Kunstprojekt wurde ihm Rahmen des Torino Green Project gemeinschaftlich entwickelt. Beteiligt sind die Nitto ATP Finals, Nitto als Titelsponsor, ATP und FITP. Im Mittelpunkt steht die Reduzierung von CO2 - sowohl im Motiv als auch in der umweltbewussten Umsetzung. Seit seinem Start im Jahr 2023 treibt das Torino Green Project Innovation und ökologische Verantwortung mit unterschiedlichen Maßnahmen weiter voran.Nitto lässt in Turin Kinderaugen strahlenMindestens genauso wichtig wie der sportliche Wettkampf und Erfolg der Teilnehmer ist für den Titel-Partner der Nitto ATP Finals die menschliche Komponente des Großevents: Wie auch schon am früheren Austragungsort London, wo die Spiele bis 2020 stattfanden, lädt Nitto auch dieses Jahr wieder erkrankte Kinder und ihre Familien, die einer lokalen Hilfsgruppe angehören, zu der Veranstaltung ein.Dort haben die Kids die Möglichkeit, als Maskottchen zu fungieren und vor den Spielen Hand in Hand mit den Spielern auf den Platz zu gehen - ein Moment, der schon in der Vergangenheit unzählige Lächeln und herzliche Rückmeldungen hervorgerufen hat.Während des Turniers 2024 rief Nitto (https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) dazu auch die Mitarbeiter der Nitto Group zu Spenden auf und übergab das gesammelte Geld an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF).Über NittoNitto (https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) (gegründet 1918 in Tokio) ist ein ist ein global agierender japanischer Hersteller von hochwertigen Werkstoffen. Das Unternehmen bietet weltweit eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter optische Materialien wie Polarisationsfolien für Displaygeräte, Leiterplatten, Industrieklebebänder sowie medizinische Produkte und Dienstleistungen, die auf den im Laufe der Jahre entwickelten Kerntechnologien basieren.Die gesamte Nitto Group stellt ESG (Environmental, Social, and Governance; Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in den Mittelpunkt ihres Managements und strebt danach, gleichzeitig soziale Probleme lösen und wirtschaftlichen Wert zu schaffen.Bereits seit neun Jahren ist Nitto Titel-Partner der Nitto ATP Finals. Diese Partnerschaft basiert auf den gemeinsamen Werten der Geschäftsstrategie von Nitto - die globale Führungsposition in verschiedenen Bereichen anzustreben - und den Nitto ATP Finals, bei denen die weltbesten professionellen Tennisspieler der Herren das ganze Jahr über kontinuierlich an ihre Grenzen gehen, um die Spitze zu erobern und dabei ihr Bestes geben. 