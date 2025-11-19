Duco, die zuverlässige Steuerungsebene in einer agentenbasierten Welt, hat heute die Einführung des Agentic Workspace angekündigt, einer neuen Funktion innerhalb der Duco Platform, die entwickelt wurde, um operative Teams bei der transparenten, kontrollierten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit intelligenten Agenten zu unterstützen.

Agentic Workspace ist eine Kooperationsumgebung, in der Benutzer Aufgaben und Ausnahmefälle erstellen, verwalten, optimieren und bearbeiten können. All dies erfolgt innerhalb eines einzigen, auditierbaren Arbeitsbereichs. Die Lösung verbindet Menschen und autonome Agenten in einem gemeinsamen operativen Kontext und stellt so die Interoperabilität zwischen den Systemen sicher, während gleichzeitig die vollständige Übersicht und Nachvollziehbarkeit erhalten bleiben.

"Agentic Workspace ist der nächste Schritt in unserer Mission, Menschen die Kontrolle über automatisierte Abläufe zu geben", so James Maxfield, Chief Product Officer bei Duco. "Beim Einsatz von agentenbasierter KI benötigen Unternehmen Tools, mit denen sie diese Systeme in Echtzeit überwachen, anpassen und mit ihnen zusammenarbeiten können. Dieser Workspace bietet ihnen genau diese Kontrolle, ohne die Innovation auszubremsen."

Durch die Kombination von Datenautomatisierung, Ausnahmemanagement und agentenbasierter Zusammenarbeit in einem Workspace unterstützt Duco Kapitalmarktunternehmen auch weiterhin bei einer sicheren Skalierung der Automatisierung mit der Transparenz, Governance und menschlichen Kontrolle, die in den komplexen Finanzumgebungen von heute benötigt werden. Die allgemeine Verfügbarkeit ist für Q1 2026 geplant.

Über Duco

Duco unterstützt Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Durchbrechung des Kreislaufs schlechter Daten, der die Branche seit Jahrzehnten ausgebremst hat. Wir erreichen dies durch eine Kombination aus proprietären Techniken, innovativem Cloud Computing, No-Code- und KI-Technologie sowie profunder Fachkompetenz.

Mit unserer KI-gestützten Plattform zur Automatisierung von operativen Daten haben Unternehmen die Möglichkeit einer vollständigen End-to-End-Abgleichung und -Automatisierung ihrer Daten, unabhängig von Quelle, Format oder Struktur.

Im Rahmen unsere Partnerschaften mit den führenden Unternehmen der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre operativen Modelle zu überdenken, die Effizienz zu steigern, die Governance und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu stärken, Risiken zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und die Belegschaft der Zukunft aufzubauen.

Über 10.000 Nutzer in mehr als 30 Ländern nutzen die Plattform jede Woche zur Verarbeitung von Milliarden von Datensätzen.

Duco hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in New York, Breslau, Antwerpen und Singapur. Zu den Kunden von Duco zählen globale Banken, Investmentmanager, Börsen und Versicherungsgesellschaften. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.du.co.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251119274602/de/

Contacts:

Greg.noble@cognitomedia.com

07983268447