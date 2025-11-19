Die globale Rally der KI-Aktien dürfte trotz wachsender Sorgen über eine mögliche Blase weitergehen. Zu dieser Einschätzung kommen die Experten von Fidelity International und verweisen auf ambitionierte Investitionspläne führender KI-Entwickler sowie eine dynamisch steigende Nutzerakzeptanz. Der jüngste Rücksetzer bei Halbleiter- und KI-Aktien scheint daher kaum mehr als eine kurze Atempause. KI-Rally: Korrektur statt Trendbruch Laut ...

