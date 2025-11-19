DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. November (vorläufige Fassung)

=== *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-1,7% gg Vj *** 10:30 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing bei JP Morgan Eurpean Financials Conference 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +50.000 gg Vm zuvor: +22.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: k.A. *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +1,5 zuvor: -12,8 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November PROGNOSE: -14,0 zuvor: -14,2 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm *** 17:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung zu "Assessing Resilience and Vulnerabilities in the Financial System" *** 19:40 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual Lunch der CFA Society of Indianapolis *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) *** - EU/EZB, Sitzung der Erweiterten Rats *** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

