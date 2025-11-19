EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

PIERER Mobility AG: Neuer starker Eigentümer für KTM



19.11.2025 / 15:35 CET/CEST

Corporate News Wels, 19. November 2025 PIERER Mobility AG: Neuer starker Eigentümer für KTM Bajaj Auto International Holdings B.V., die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bajaj Auto, Indien, hat die Kontrolle über die Pierer Bajaj AG übernommen (künftig Bajaj Auto International Holdings AG) - Erfolgreicher Abbau globaler Fahrzeugbestände und deutlicher Anstieg der Verkaufszahlen für die zweite Hälfte 2025 Die Bajaj Auto International Holdings B.V. ("Bajaj Auto BV") hat am 22. Mai 2025 mit der Pierer Industrie AG eine Call-Optionsvereinbarung abgeschlossen, welche es der Bajaj Auto B.V. ermöglichte, spätestens bis Ende Mai 2026 die Anteile der Pierer Industrie AG an der Pierer Bajaj AG und somit indirekt die Kontrolle über die Gesellschaft zu erwerben. Am 10. November 2025 hatte zuletzt die Europäische Kommission mittels Nicht-Untersagung der Transaktion gemäß Verordnung (EU) 2022/2560 grünes Licht für die Zukunft von KTM gegeben. Nach Erhalt sämtlicher behördlichen Genehmigungen hat Bajaj Auto B.V. seitdem sämtliche Call-Optionen ausgeübt. Am 18. November erfolgte schließlich das Closing durch Übernahme der Anteile von der Pierer Industrie AG (50,1 Prozent) an der Pierer Bajaj AG. Die Bajaj Auto B.V. ist damit alleiniger Eigentümer der Pierer Bajaj AG. Mit dieser Transaktion hält die Pierer Bajaj AG nun 74,9 Prozent an KTMs Muttergesellschaft, der PIERER Mobility AG. Die Pierer Bajaj AG wird in Kürze in Bajaj Auto International Holdings AG umbenannt. Im Zuge der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung wurde unter anderem der Änderung des Firmenwortlauts von PIERER Mobility AG in Bajaj Mobility AG zugestimmt. Auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der zukünftigen Bajaj Mobility AG wurde geändert. Die von der Pierer Industrie AG entsandten Mitglieder sind zurückgetreten. Pradeep Shrivastava, Executive Director bei Bajaj Auto, und der Wiener Rechtsanwalt Dr. Wolf Gordian Hauser wurden als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen. Sie ergänzen Dinesh Thapar und Srinivasan Ravikumar, die als Aufsichtsrat bereits gewählt wurden. Bajaj Auto ist seit 2007 eng mit KTM verbunden und sicherte im Mai 2025 mit einer Kapitalspritze von 800 Millionen Euro das Fortbestehen des Unternehmens - ein klares Bekenntnis für die Zukunft von KTM. Als eines der weltweit fünf größten Motorradunternehmen und der weltweit führende Hersteller von dreirädrigen Fahrzeugen ist Bajaj Auto nicht nur in Indien, sondern in über 100 Ländern vertreten - was Bajaj Auto zu "The World's Favourite Indian" macht. Das Unternehmen ist der größte Exporteur von Zwei- und Dreirädern aus Indien und steht für die Hälfte der Branchenexporte. Trotz seiner globalen Bedeutung im Automobilsektor entwickelt und fertigt Bajaj Auto seine Produkte in Indien - sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export. Das Unternehmen verfügt über mehr als 1.500 Ingenieure in seinem hochmodernen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Pune, über Designzentren in Spanien und Thailand, TPM-zertifizierte Spitzenwerke sowie über einen kürzlich in Betrieb genommenen Produktionsstandort in Brasilien. Bajaj Auto liefert seit Jahren Produkte mit erstklassigem Design und Technologie, kompromissloser Qualität und einem weitreichenden Vertriebsnetz. Das unerschütterliche Engagement für organisatorische Agilität und Produktinnovation hält das Unternehmen zukunftsorientiert. "Mit Bajaj als Muttergesellschaft haben wir nun einen starken Branchenexperten mit globaler Präsenz, der KTM seit vielen Jahren begleitet und daher unser Geschäft, unsere Marke und unsere Produkte versteht. Die Stärken von Bajaj und das Know-how von KTM ergänzen einander hervorragend. Diese Synergien wollen wir gemeinsam nutzen, um KTM wieder zurück an die Spitze zu führen", freut sich CEO Gottfried Neumeister über das erfolgreiche Closing und ergänzt: "KTM wird ein österreichisches Unternehmen mit eigenständigem Management bleiben, das in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Produktqualität und auch im Rennsport eine Vorreiterrolle einnimmt." Seit Mitte September 2025 verstärkt Petra Preining als Finanzvorständin das Vorstandsteam bestehend aus CEO Gottfried Neumeister und Chief Legal Officer Verena Schneglberger-Grossmann. Mit dem Closing kehrt nun auch die langersehnte Stabilität im Unternehmen zurück - für Mitarbeitende und das breitere Partner-Ökosystem. "Sie alle haben das Unternehmen durch diese schwierige Zeit getragen. Nun ist es an uns, ihr Vertrauen in uns als starken Partner zu festigen bzw. zurückzugewinnen", so CEO Gottfried Neumeister. Der intensive Austausch mit dem spezialisierten Händlernetzwerk ermöglicht es KTM, die Produktionsplanung künftig besser auf die Nachfrage am Markt anpassen zu können. "Der Turnaround schreitet in großen Schritten voran. Nicht nur mit der Restrukturierung und Senkung der Kosten sind wir bereits gut vorangekommen, sondern auch im Verkauf an neue und bestehende treue Kunden. Wir rechnen damit, in der zweiten Jahreshälfte deutlich mehr Motorräder an unsere Händler und Importeure zu verkaufen als im Vorjahr. Gleichzeitig verläuft der Abbau der Lagerbestände besser als angenommen. Bis zum Jahresende wird ein Rückgang der weltweiten Bestände um 110.000 Motorräder erwartet", so Gottfried Neumeister. Über die PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG) Die PIERER Mobility AG, die künftig unter dem Namen Bajaj Mobility AG auftreten wird, ist die Holdinggesellschaft der KTM AG, eines der führenden Motorradhersteller Europas. Mit den Premiummarken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu Europas Technologie- und Marktführern im Premiumsegment. Neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor umfasst das Produktportfolio auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen elektrischen Antrieben. Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Melinda Busáné Bellér Tel: +43 676 4093711 Email: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com



