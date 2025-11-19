Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die kommenden Protokolle der Fed-Sitzung vom 28. bis 29. Oktober dürften zeigen, dass die Mitglieder des FOMC zunehmend vorsichtiger hinsichtlich weiterer Zinssenkungen werden, so die Experten von XTB.Zwar habe die FED den Leitzins im Oktober um 25 Basispunkte gesenkt, doch die Aufzeichnungen könnten offenlegen, dass mehrere Teilnehmer es für sinnvoll gehalten hätten, die Zinsen unverändert zu lassen - im Vergleich zu nur "einigen wenigen" im September. Beim Votum habe lediglich Miran eine Senkung um 50 Basispunkte unterstützt, während Schmid für eine unveränderte Geldpolitik gestimmt habe. ...

