Mit dem neuen Cayenne hat Porsche sein zweites Elektro-SUV vorgestellt. In der angepassten Strategie der Stuttgarter ist der Cayenne Electric nicht mehr der einzige Weg in die Zukunft, sondern Teil eines "Antriebsdreiklangs" mit Verbrennern und Hybriden. Klar ist aber auch: Wer den stärksten Cayenne fahren will, kommt an dem neuen Elektromodell nicht vorbei! Dass der Intern E4 genannte Elektro-Cayenne nicht gerade untermotorisiert sein wird, haben ...

