Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland testet Rewe die Auslieferung von Lebensmitteln mit einem hochautomatisiert fahrenden Fahrzeug im täglichen Betrieb. In Bochum wird dafür ein umgebauter VW ID. Buzz im Rewe-Lieferservice eingesetzt - mit Sicherheitsfahrer an Bord. Der auf rund sechs Monate angesetzte Pilot-Einsatz in der Ruhrgebiets-Stadt ist eine Kooperation von Rewe, dem Schweizer Technologieunternehmen LOXO und der Bochumer Wirtschaftsverwaltung.
