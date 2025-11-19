EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

19.11.2025 / 15:46 CET/CEST

München, 19. November 2025 - Der internationale Hersteller von Computer-Eingabegeräten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare, Cherry SE, hat heute beschlossen, einen M&A-Prozess für die Veräußerung eines der beiden Geschäftssegmente "Digital Health & Solutions" oder "Peripherals" einzuleiten. Der Vorstand der Cherry SE gibt heute bekannt, einen M&A-Prozess für die Veräußerung eines der beiden Geschäftssegmente "Digital Health & Solutions" oder "Peripherals" zu initiieren. Das Geschäftssegment "Digital Health & Solutions" umfasst E-Health-Terminals, Mobilgeräte, Firmware, Software und Cloud-Lösungen wie TI-M oder TMS. Das Geschäftssegment "Peripherals" besteht aus einem umfassenden Produktportfolio aus Gaming-Devices sowie Office-, Industrial- und Security-Peripherals. Hintergrund der Entscheidung des Vorstands sind, trotz bereits umgesetzter Sanierungsmaßnahmen weiter bestehende Einschränkungen der finanziellen Handlungsspielräume. Mit der aus der Veräußerung erzielten Liquidität sollen Verbindlichkeiten abgebaut werden und der verbleibende Teil des Unternehmens ausreichend finanziell ausgestattet werden, um Wachstumspläne zu finanzieren. Am morgigen Tag um 14 Uhr findet die virtuelle außerordentliche Hauptversammlung der Cherry SE statt. Dabei wird der Vorstand der Gesellschaft neben den Umständen, welche dazu geführt haben, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals der Cherry SE eingetreten ist, auch die oben genannten M&A-Pläne näher erläutern. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

