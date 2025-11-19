© Foto: Dall-E

Bullish legt starke Zahlen für das dritte Quartal vor und entfacht damit neuen Auftrieb für die Aktie.Bullish hat am Mittwoch deutlich bessere Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 vorgelegt als erwartet. Das Unternehmen meldete Rekordwerte bei Umsatz, Ebitda und Nettogewinn - und schickte seine Aktie im vorbörslichen Handel um 3,20 Prozent nach oben. Auf Monatssicht bleibt die Aktie über 34 Prozent im Minus. Rekordumsatz markiert nächsten Wachstumsschub Der bereinigte Umsatz stieg im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 76,5 Millionen US-Dollar, nach 44,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024. Analysten hatten zuvor mit einem deutlich geringeren Wert gerechnet. Die starke Entwicklung …