Google enthüllt seine mächtigste KI: Gemini 3. CEO Sundar Pichai verspricht eine Technologie, die Nutzer wirklich versteht und ihnen hilft.Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat die neueste Generation ihres künstlichen Intelligenz Modells vorgestellt: Gemini 3. Das Unternehmen positioniert das System als direkte Antwort auf die Fortschritte von OpenAI und will damit seine technologische Führungsrolle behaupten. CEO Sundar Pichai beschreibt Gemini 3 als "nützlich statt schmeichelhaft" und betont, dass die KI die Absichten der Nutzer besser verstehen kann. Das Modell soll dabei weniger Anweisungen benötigen und zugleich präzisere, nuanciertere Antworten liefern. Integration in …

