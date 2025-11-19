Anzeige
Mittwoch, 19.11.2025
WKN: A3H3L3 | ISIN: DE000A3H3L36 | Ticker-Symbol: 9D6
18.11.25 | 12:46
PTA-News: aXendis Capital SE: VERLUST DER HÄLFTE DES GRUNDKAPITALS - Einberufung der Hauptversammlung

DJ PTA-News: aXendis Capital SE: VERLUST DER HÄLFTE DES GRUNDKAPITALS - Einberufung der Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

aXendis Capital SE: VERLUST DER HÄLFTE DES GRUNDKAPITALS

Einberufung der Hauptversammlung

Düsseldorf (pta000/19.11.2025/16:06 UTC+1)

Der geschäftsführende Direktor der aXendis Capital SE (ISIN: DE000A3H3L36) teilt mit, dass bei der Aufstellung des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2025 festgestellt wurde, dass die Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft im Sinne des -- 92 Abs. 1 AktG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO verloren ist.

Der Vorstand wird daher unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um die Aktionäre über den eingetretenen Verlust zu informieren sowie die erforderlichen Maßnahmen zur weiteren finanziellen Stabilisierung und Ausrichtung der Gesellschaft zu erörtern.

Die formelle Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt gesondert unter Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Fristen.

Kontakt

aXendis Capital SE Dreischeibenhaus 1 40211 Düsseldorf

E-Mail: info@axendis.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      aXendis Capital SE 
           Dreischeibenhaus 1 
           40211 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Torsten Lankau 
E-Mail:        info@axendis.de 
Website:       www.axendis.de 
ISIN(s):       DE000A3H3L36 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

