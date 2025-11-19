Kostenloses Webinar - Rabatt an der Börse - Wie Discount-Zertifikate funktionieren



Am heutigen Mittwoch (19.11.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Rabatt an der Börse - Wie Discount-Zertifikate funktionieren" ein. Unsere Referentin Lisa Hegi freut sich auf Ihre Fragen.



Wir laden Sie herzlich zu unserem heutigen Webinar "Rabatt an der Börse - Wie Discount-Zertifikate funktionieren" ein. Unsere Referentin Lisa Hegi gewährt Ihnen exklusive Einblicke in die Welt der Discount-Zertifikate. Denn Rabatte gibt es nicht nur beim traditionellen Winterschlussverkauf, sondern auch an der Börse. Daher gehen wir in diesem Webinar darauf ein, wie die Konstruktion des Discounts ermöglicht wird und welche Stolpersteine es bei der Auswahl des richtigen Zertifikats zu beachten gibt.



Wie gewohnt haben Sie außerdem die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 19. November um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



