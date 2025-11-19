Das von Atlante, Electra, Fastned und Ionity gegründete HPC-Bündnis "Spark Alliance" firmiert künftig unter dem Namen "ChargeLeague". Auf dem eigenen Branchengipfel präsentierte die Lade-Allianz auch ihre Pläne für 2026 und kündigte an, dass die Mitglieder ihre bestehenden Lade-Abonnements in den kommenden Monaten auf das gesamte ChargeLeague-Netzwerk ausweiten wollen. In München richtete die Lade-Allianz dieser Tage den Branchengipfel WATT 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net