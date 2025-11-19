© Foto: adobe.stock.com

Silber feiert zur Stunde ein furioses Comeback und springt über die Marke von 52 US-Dollar. Noch bleibt abzuwarten, ob es sich hierbei um ein letztes Aufbäumen oder aber um den Beginn der Jahresendrallye handelt.Ist das der Startschuss für die Jahresendrallye bei Silber? Der Silberpreis stemmt sich gegen die Korrektur. Der knackige Preisanstieg auf über 52 US-Dollar könnte nun sogar die Initialzündung für die Jahresendrallye sein. In den nächsten Tagen muss es Silber gelingen, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten. Sollte das Unterfangen Erfolg haben, könnte das den einen oder anderen in Bedrängnis bringen, der jetzt noch auf eine veritable Korrektur des Edelmetalls setzt. Und …