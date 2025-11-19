Die Nordex Group hat von der BMR energy solutions GmbH einen frischen NRW-Auftrag über drei Turbinen des Typs N163/6.X für den Windpark Heinsberg-Boverath erhalten. Die Gesamtleistung: 21 MW. Zum Deal gehört ein Premium-Servicevertrag über 20 Jahre - ein wichtiger Ertragspfeiler, der kalkulierbare Cashflows über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen sichert. Pipeline: BMR ordert kräftig nach - mehrere Standorte, mehrere Plattformen Neben Heinsberg-Boverath hat Nordex in diesem Jahr zahlreiche weitere BMR-Projekte in Deutschland eingesammelt. Seit Januar 2025 bestellte der Entwickler zusätzliche ...

