Ethereum fällt und fällt immer weiter. Doch könnte schon diese Woche ein Boden bei der Kryptowährung gefunden werden? Eine aktuelle Analysteneinschätzung macht Anlegern Hoffnung. Kaufchancen im Crash? Der Kurs von Ethereum geht immer weiter zurück. Die Kryptowährung befindet sich charttechnisch in einer klaren Abwärtsbewegung und testet momentan die Marke von 3.000 US$. Sollte diese psychologisch wichtige Unterstützung nicht halten, droht es noch ...

