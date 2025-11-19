DJ US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 14. November wider Erwarten verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,426 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 0,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,413 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,327 Millionen Barrel zu. Analysten hatten hingegen ein Minus von 0,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,945 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,6 Millionen Barrel.

November 19, 2025

