Mainz (ots) -Woche 49/25So., 30.11.Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten:0.30 Standpunkte (VPS 0.29/HD/UT)Bericht vom Parteitag Bündnis 90/Die Grünen in HannoverModeration: Ralph SchumacherDeutschland 2025Im Streaming: 30. November 2025, 14.00 Uhr bis 28. Februar 20270.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 0.30)1.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 1.30)2.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 2.30)3.50 Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 3.35)(Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 50/25So., 7.12.23.45 PrechtBitte Ergänzung beachten:Sind die USA noch zu retten - T.C. Boyle?Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6162169

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.