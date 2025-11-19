Mainz (ots) -
Woche 49/25
So., 30.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten:
0.30 Standpunkte (VPS 0.29/HD/UT)
Bericht vom Parteitag Bündnis 90/Die Grünen in Hannover
Moderation: Ralph Schumacher
Deutschland 2025
Im Streaming: 30. November 2025, 14.00 Uhr bis 28. Februar 2027
0.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 0.30)
1.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 1.30)
2.45 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (VPS 2.30)
3.50 Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 3.35)
(Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 50/25
So., 7.12.
23.45 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Sind die USA noch zu retten - T.C. Boyle?
