© Foto: Ingo Kolf. DALL.E

KI-Hypes, Crashängste und Zinsdebatten: Die Börse bebt. Zeit für Stabilität und planbares Einkommen. Oder kurz gesagt: Dividendenaktien.Für die einen sind sie der langweiligste Klassiker der Welt, für die anderen Aktien mit der längsten Erfolgsgeschichte. Dem KI-Trade geht die Luft aus: Unternehmen wie Oracle, Amazon und Meta Platforms geraten ins Visier der Skeptiker, da sie den Kreditmarkt für Milliardenaufnahmen anzapfen, um ihre Projekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu finanzieren. Das Ergebnis ist der erste anhaltende Ausverkauf der Gruppe seit April, wobei der Nasdaq 100 den Gesamtmarkt nach unten zieht. Investoren verkaufen jetzt verstärkt Technologiewerte zugunsten …