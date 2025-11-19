EQS-News: JMGO / Schlagwort(e): Sonstiges

JMGO Black Friday 2025: Die beste Gelegenheit, sich einen Premium-4K-Projektor zu sichern



19.11.2025

SHENZHEN, China, 19. November 2025 /PRNewswire/ - JMGO, ein führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, hat heute seine Black Friday 2025-Angebote bekannt gegeben, bei denen ausgewählte Projektoren auf Amazon erhältlich sind. Diese Aktion bietet Verbrauchern eine einfache Möglichkeit, immersive Großbild-Erlebnisse bequem von zu Hause aus zu genießen.

N1S 4K: Einer der leistungsstärksten Smart-4K-Projektoren unter 800 Euro Der JMGO N1S 4K gilt als einer der leistungsstärksten Smart-4K-Projektoren unter 800 Euro. Er vereint Mobilität mit hochauflösender Bildqualität. Mit einem Gewicht von nur 2,2 kg ist er für Nutzer konzipiert, die sowohl Mobilität als auch Kinoqualität schätzen. Angetrieben von der MALC Triple Laser Engine von JMGO liefert der N1S 4K einen 110 % BT.2020-Farbraum und 4K-HDR-Klarheit. Sein drehbarer Kardanring und der Echtzeit-Autofokus ermöglichen eine mühelose Projektion auf jede Wand und gewährleisten eine flexible Platzierung und gleichbleibende Bildqualität - ideal für Home Entertainment.

N1S Ultimate: Ideal für High-End-Heimkinos und hell beleuchtete Umgebungen Der N1S Ultimate wurde für Nutzer entwickelt, die eine kinoreife Bildqualität suchen. Er verfügt über eine dreifach laserbasierte 4K-Auflösung und eine kinoreife Helligkeit von 3.300 ISO-Lumen und liefert so atemberaubende Bilder bei allen Lichtverhältnissen. Ausgestattet mit Google TV bietet er Zugriff auf zertifiziertes Netflix, über 10.000 Apps und 800 kostenlose Kanäle. Sein 360° horizontales und 135° vertikales Gimbal-Design gewährleistet eine flexible Platzierung, während das FlexiSmart 2.0-System Fokus und Trapezkorrektur für jede Umgebung automatisch optimiert. In Kombination mit sattem 20-W-HiFi-Sound und DTS-HD Master Audio-Unterstützung verwandelt der N1S Ultimate jeden Raum in ein privates Kino.

PicoPlay: Kompakt, tragbar, großformatiger Spaß überall Der PicoPlay erweitert das immersive Erlebnis von JMGO auf tragbare Unterhaltung. Durch die Kombination aus Miniprojektor, Bluetooth-Lautsprecher und dynamischer Umgebungsbeleuchtung verwandelt er jeden Raum in ein privates Kino oder einen sozialen Treffpunkt. Mit einer Auflösung von 1080p und einer Helligkeit von 400 ISO-Lumen bietet er visuelle Unterhaltung auf einer Bildschirmdiagonale von bis zu 200 Zoll. Google TV und Netflix ermöglichen einen einfachen Zugriff auf beliebte Streaming-Plattformen, während 8-W-Dolby-Audio-Lautsprecher und anpassbare Umgebungsbeleuchtung die perfekte Atmosphäre für jeden Anlass schaffen. Er ist der ultimative Begleiter für Outdoor-Treffen, Roadtrips oder Hauspartys.

Preise und Verfügbarkeit JMGO N1S 4K : 799 € statt 1299 € ( 38 % Rabatt )

statt 1299 € ( ) JMGO N1S Ultimate : 1699 € statt 2799 € ( 39 % Rabatt )

statt 2799 € ( ) JMGO PicoPlay+3D Glasses*1 : 299 € statt 449 € (40 % Rabatt) Weitere Informationen zum JMGO Black Friday finden Sie unter JMGO.com . Über JMGO JMGO wurde 2011 gegründet und hat sich zu einem visionären Marktführer im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie entwickelt, der sich seit über einem Jahrzehnt der bahnbrechenden Forschung und dem innovativen Design verschrieben hat. Auch in Zukunft werden wir uns von technologischen Innovationen leiten lassen, die Benutzererfahrung verbessern und die Branche vorantreiben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827609/image.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jmgo-black-friday-2025-die-beste-gelegenheit-sich-einen-premium-4k-projektor-zu-sichern-302620399.html



