Mittwoch, 19.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
19.11.2025
BlackRock World Mining Trust Plc - Dividend Declaration

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 19

BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC (LEI - LNFFPBEUZJBOSR6PW155)

ANNOUNCEMENT OF QUARTERLY INTERIM DIVIDEND

19 November 2025



The Board of BlackRock World Mining Trust plc is pleased to announce that the third quarterly interim dividend in respect of the quarter ended 30 September 2025 of 5.50p per ordinary share has been declared by the Directors, payable on 19 December 2025 to holders of ordinary shares on the register at the close of business on 28 November 2025 (ex-dividend date is 27 November 2025).


Enquiries:

Kevin Mayger
BlackRock Investment Management (UK) Limited, Secretary
Telephone: 020 7743 1098



