Herr Matjeka, die Bank of England und die EZB warnen wegen der Entwicklungen im KI-Bereich vor nennenswerten Börsenverlusten. Zu Recht? - Wolfgang Matejka: In den USA sind die Aktienbewertungen wirklich arg. Es stellt sich die Frage, wann das Niveau erreicht ist, wo es genug ist. Der Zustand ist insgesamt irritierend. Es herrscht Unsicherheit, die in kein Investmentmodell eingebaut werden kann. Schon seit drei Jahren zeigt sich, dass das Investorenverhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...