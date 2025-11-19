Die jüngste Rotation raus aus Tech-Aktien sorgt für spürbare Bewegung am Aktienmarkt: Während Investoren die hoch bewerteten Wachstumstitel der Magnificent Seven zunehmend abstoßen, rücken klassische Dividenden-Werte wieder in den Mittelpunkt. Getrieben von Zinssorgen, Kapitalbedarf im Tech-Sektor und einem wachsenden Sicherheitsbedürfnis vollzieht sich eine der deutlichsten Umschichtungen des Jahres - und sie stellt die Kräfteverhältnisse an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de