Offenbar sind einige Kriminelle wählerisch geworden, wenn es um Smartphone-Diebstähle geht. Sie haben den Besitzer:innen eines Galaxy-Geräts einfach ihr Hab und Gut wiedergegeben. Warum das Interesse an Samsung-Smartphones bei den Kriminellen so gering ist. Wenn das Smartphone gestohlen wird, ist es für die Betroffenen ohnehin schon eine ungewöhnliche und stressige Situation. Gerade, wenn die Geräte nicht einfach still und heimlich aus Taschen entwendet, ...

