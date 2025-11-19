Im Kreis Mecklenburgischen Seenplatte werden bis auf weiteres keine Elektrobusse im Linienverkehr fahren. Laut Kreisverwaltung sind die Kosten zu hoch. Die Investition von rund 120 Millionen Euro, um alle Dieselbusse im Linienverkehr durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen, sei nicht zu stemmen, berichtet etwa der NDR. Die Umstellung auf Elektrobusse wäre laut der Kreiusverwaltung nur mit Fördermitteln möglich. Diese seien bisher grundsätzlich abgelehnt ...

