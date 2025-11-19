DJ PTA-DD: Convalue SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Convalue SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hamburg (pta000/19.11.2025/17:19 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Priamos Beteiligungen AG 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Dr. Olaf Hein Vorstand 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Convalue SE b) LEI 894500K9IO4AQWCX3I66 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A2P4HJ3 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 0,46 EUR 108.100,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,46 EUR 108.100,00 EUR e) Datum des Geschäfts 17.11.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Düsseldorf MIC XDUS (Dusseldorf)
Aussender: Convalue SE
Ansprechpartner: Dr. Olaf Hein
ISIN(s): DE000A2P4HJ3 (Aktie)
