PTA-DD: Convalue SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Mittwoch, 19.11.2025
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
WKN: A2P4HJ | ISIN: DE000A2P4HJ3 | Ticker-Symbol: CUU
Düsseldorf
19.11.25 | 14:13
0,600 Euro
+7,14 % +0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
19.11.2025 17:51 Uhr
Convalue SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Hamburg (pta000/19.11.2025/17:19 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                   Priamos Beteiligungen AG 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                              In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                              Dr. Olaf Hein 
                                              Vorstand 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                   Convalue SE 
b)      LEI                                    894500K9IO4AQWCX3I66 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  DE000A2P4HJ3 
b)      Art des Geschäfts                             Kauf 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        0,46 EUR                                 108.100,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        0,46 EUR                                 108.100,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                            17.11.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                             Düsseldorf 
        MIC                                    XDUS (Dusseldorf)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Convalue SE 
           Brook 1 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Olaf Hein 
Tel.:         +49 40 30032350 
E-Mail:        o.hein@convalue.se 
Website:       www.convalue.se 
ISIN(s):       DE000A2P4HJ3 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763569140814 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 11:19 ET (16:19 GMT)

© 2025 Dow Jones News
