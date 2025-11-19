Frontgrade Technologies, ein führender Anbieter von hochzuverlässigen elektronischen Lösungen für Weltraum- und nationale Sicherheitsmissionen, gab heute die Markteinführung von RT-SADE (Radiation-Tolerant Solar Array Drive Electronics) bekannt, einem mikroprozessorgesteuerten Schrittmotor-Controller der nächsten Generation, der Präzision, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für anspruchsvolle Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen bietet. RT-SADE wurde für missionskritische Bewegungssteuerungssysteme wie Solarantriebe entwickelt und kombiniert strahlungstolerante Elektronik, fortschrittliches Fehlermanagement und flexible Konfigurationsoptionen, um Kunden überlegene Leistung und Zuverlässigkeit in den rauesten Umgebungen zu bieten.

Der RT-SADE basiert auf einem Mikroprozessor und einer fortschrittlichen Schaltung, die für eine Gesamtionisationsdosis von 30 krad ausgelegt ist, und gewährleistet langfristige Haltbarkeit und Missionssicherheit für den Betrieb in niedrigen bis mittleren Erdumlaufbahnen (LEO/MEO). Sein modulares, für den Weltraum qualifiziertes Design unterstützt sowohl zweiphasige als auch dreiphasige Motorkonfigurationen, sodass Integratoren einen einzigen Controller für verschiedene Raumfahrzeugarchitekturen anpassen können, was die Komplexität des Designs, die Qualifizierungskosten und die Entwicklungszeit reduziert.

Für die Anwender bedeutet dies eine vereinfachte Integration, ein flexibles Systemdesign und einen schnelleren Weg zum Flug. Der RT-SADE unterstützt sowohl diskrete digitale als auch serielle RS-422-Kommunikation, mit der Option, diese gleichzeitig zu betreiben, um integrierte Redundanz und Fehlertoleranz zu gewährleisten und einen kontinuierlichen Betrieb auch bei Ausfall einer einzelnen Schnittstelle sicherzustellen. Betreiber profitieren von einer präzisen Ein-Schritt-Steuerung für einfache Positionierung oder Mikroschritte mit einer Genauigkeit von bis zu 1/256 für eine hochpräzise Ausrichtung, was zu einer gleichmäßigeren Bewegung, einer höheren Ausrichtungsgenauigkeit und einer verbesserten Nutzlastleistung führt.

Die serielle Telemetrieschnittstelle des Controllers bietet Echtzeitzugriff auf wichtige Daten, darunter Motorposition, Strom, Spannung und Temperaturmesswerte von Thermistoren und Potentiometern. Diese integrierte Transparenz ermöglicht es Benutzern, den Systemzustand zu überwachen, Anomalien frühzeitig zu erkennen und die Motorleistung während der gesamten Mission zu optimieren. Duale Watchdog-Subsysteme und umfassende Fehlermanagementroutinen, einschließlich Selbsttests beim Einschalten und kontinuierlicher Hintergrund-Selbsttests, stellen sicher, dass der Controller auch unter extremen Bedingungen verfügbar bleibt, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Zuverlässigkeit maximiert werden.

Mit seiner hocheffizienten Pulsweitenmodulations-Ansteuerschaltung (PWM) reduziert RT-SADE Leistungsverluste und thermische Belastungen und ermöglicht so leichtere, kühlere und effizientere Stromversorgungssysteme für Raumfahrzeuge. Mit einem Betriebsbereich von -20 °C bis +60 °C und einer Vibrationsfestigkeit von bis zu 15 Grms liefert es vom Start bis zum Erreichen der Umlaufbahn eine konstante Leistung. Mit einem Gewicht von nur 1,0 kg und einem Stromverbrauch von weniger als 1,5 Ampere bei Volllast passt er problemlos in modulare offene Systemarchitekturen (MOSA) und unterstützt sowohl ältere als auch neuere Plattformen in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung, UAV und autonome Systemanwendungen.

"RT-SADE bietet die Präzision und Fehlertoleranz, die unsere Kunden von Frontgrade erwarten, in einem kompakten, flexiblen Paket, das für die nächste Ära des Missionsdesigns bereit ist", sagte Lorne Graves, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei Frontgrade Technologies. "Durch die Kombination von strahlungsresistenter Technik mit intelligenter Steuerung und integrierter Redundanz helfen wir unseren Kunden, eine höhere Missionssicherheit bei geringerer Komplexität und weniger Risiken zu erreichen."

Mit der Einführung von RT-SADE bekräftigt Frontgrade sein Engagement für die Lieferung von weltraumtauglicher, hochzuverlässiger Elektronik, die es Kunden ermöglicht, intelligenter, sicherer und länger zu arbeiten, egal wohin ihre Missionen sie führen. Erfahren Sie mehr über RT-SADE von Frontgrade.

Über Frontgrade

Frontgrade Technologies entwickelt missionskritische Elektronik und elektromechanische Produkte für die Raumfahrt, Luftfahrt und Verteidigung. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Raumfahrt umfasst das Portfolio hochzuverlässige Komponenten, Subsysteme und Baugruppen, die auf Leistung und Geschwindigkeit ausgelegt sind. Diese Technologien haben sich im Einsatz bewährt und unterstützen komplexe Missionen in der Luft, zu Lande, zu Wasser, im Weltraum und im Cyberspace. Sie arbeiten zuverlässig in den anspruchsvollsten Umgebungen der Welt. Von HF- und Mikrowellentechnologien bis hin zu Bewegungssteuerung, Stromversorgung und Verarbeitung liefert Frontgrade die Innovation, Präzision und Ausführung, die heutige Missionen erfordern. Erfahren Sie mehr unter www.frontgrade.com

