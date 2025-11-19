Neuer Benchmark für Handelsmedien bewertet die Reife in wichtigen Branchen, identifiziert zentrale Herausforderungen und liefert einen Leitfaden für Wachstum

FORT WORTH, Texas, Nov. 19, 2025, die führende Handelsmedienplattform für Unternehmen, hat heute ihre in Auftrag gegebene Benchmark-Studie zu Handelsmedien, All Commerce Media Playbook , veröffentlicht, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde und die Reife in wichtigen Branchen wie Einzelhandel, Reise und Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen, Transport und Logistik, Immobilien und Hausdienstleistungen, QSR und Automobil bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass zwar 42 % der Befragten ihre Handelsmedien-Aktivitäten als operationalisiert oder vollständig fortgeschritten beschreiben, jedoch nur 13 % die Kriterien für "Vorreiter" in den Bereichen Strategie, Technologie, Messung und Betrieb erfüllen. Dies deutet darauf hin, dass die Branche gerade erst beginnt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Der Bereich Handelsmedien steht vor einem enormen Wachstum und soll bis 2030 voraussichtlich 1,3 Billionen Dollar überschreiten. Mit zunehmender Reife der Handelsmedien befinden sich die Netzwerke an unterschiedlichen Punkten auf ihrem Weg zur Skalierung, von frühen Pilotprojekten bis hin zu Programmen auf Unternehmensebene. Die Studie bietet einen Leitfaden für die nächste Phase und unterstützt jede Branche dabei, bewährte Verfahren aus anderen Branchen anzuwenden, Lücken zur Reife zu identifizieren und den Aufbau skalierbarer und wirklich vernetzter Handelsmediennetzwerke zu beschleunigen.

Die Studie identifiziert drei Reifegrade: Nascent (49 %), Unternehmen, die sich in einer frühen Phase befinden und in der Regel Pilotprojekte mit begrenzten Erstanbieterdaten durchführen; aufstrebende Unternehmen (38 %), die eine Struktur mit definierten Umsatzzielen, frühen Plattformpartnerschaften und zunehmender teamübergreifender Koordination aufbauen; und Vorreiter (13 %), Unternehmen, bei denen Handelsmedien eine zentrale Wachstumsstrategie darstellen, unterstützt durch vernetzte Tech-Stacks, KI-gesteuertes Targeting und Full-Funnel-Messung, die an Geschäftsergebnisse gekoppelt sind.

Einzelhandel und Finanzdienstleistungen nähern sich dem Status als Vorreiter

Der Einzelhandel ist mit 22 % der als Vorreiter eingestuften Unternehmen der am weitesten entwickelte Sektor, doch die meisten Einzelhändler hinken bei der Vereinheitlichung ihrer Medienökosysteme hinterher. Finanzdienstleistungsnetzwerke sind hinsichtlich der Datenreife weit fortgeschritten, jedoch zurückhaltend in der Umsetzung. Mit 26 %, die angeben, dass sie Full-Funnel-Commerce-Medien anbieten, spiegelt diese Stärke eine strenge Governance wider, mehr als nur eine umfassende Medienbereitschaft. Beide Sektoren müssen die Zusammenarbeit im Bereich Daten, die Automatisierung und die Zuordnung verbessern, um ein skalierbares Wachstum zu erzielen.

Immobilien, Schnellrestaurants, Reisen und Gastgewerbe weisen ein starkes Potenzial auf, jedoch fehlen vielen noch einheitliche Systeme

Immobilien- und Hausdienstleistungen genießen großes Vertrauen bei den Kunden, jedoch sind einheitliche Systeme und automatisierte Arbeitsabläufe erforderlich, um in großem Maßstab monetarisiert werden zu können. Schnellrestaurants verfügen über erstklassige Transaktions- und Kundendaten, befinden sich jedoch noch in einer frühen Test- und Lernphase. Die Reise- und Gastgewerbebranche zeichnet sich durch hervorragende Solldaten aus, sieht sich jedoch mit fragmentierten Systemen und langen Konversions-Pfaden konfrontiert. Derzeit gelten nur 8 % als Vorreiter. Diese Segmente weisen alle starke Absichtssignale und wertvolle Daten auf, befinden sich jedoch noch in einem frühen Reifestadium.

Im Vergleich zu neuen Marktteilnehmern verfügen aufstrebende Segmente über klarere Umsatzziele, frühzeitige Partnerschaften und eine zunehmende funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Allerdings müssen für viele von ihnen die operative Komplexität und Messlücken angegangen werden, um den Status eines Vorreiters zu erreichen.

Automobilindustrie und Transportwesen befinden sich noch in einem frühen Stadium und sind stark fragmentiert, zeigen jedoch vielversprechende Entwicklungen

Automobilnetzwerke verfügen über umfangreiche Daten, sind jedoch durch eine fragmentierte Umsetzung eingeschränkt. Derzeit erfüllen nur 3 % die Kriterien, um als Vorreiter zu gelten. Transport- und Logistikunternehmen verfügen über aussagekräftige Echtzeitdaten, benötigen jedoch eine einheitliche Governance, Automatisierung und Integration, um skalieren zu können. Obwohl beide als im Aufbau begriffen gelten, sind sie mit einigen wichtigen Anpassungen für Wachstum bereit.

"Das Wachstumspotenzial im Bereich der Handelsmedien ist enorm, und es zu erschließen, hat für Unternehmen höchste Priorität", erklärte Nicholas Ward, Präsident und Mitbegründer von Koddi. "Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie ist, wie unterschiedlich die einzelnen Branchen reifen. Der Einzelhandel ist führend in der Medienkompetenz, während Finanzdienstleistungen im Bereich Daten führend sind. Beide können Erkenntnisse liefern, von denen der Rest der Branche profitieren kann. Dieser Benchmark bietet Unternehmen eine klare Übersicht darüber, wo ihre Stärken liegen und wie sie diese Erkenntnisse branchenübergreifend nutzen können, um ihr Wachstum zu beschleunigen."

Forrester befragte 788 Entscheidungsträger weltweit, um den Reifegrad zu bewerten, operative Hindernisse zu identifizieren und den Weg zur Skalierung aufzuzeigen. Die vollständige Studie "All Commerce Media Playbook" kann hier heruntergeladen werden.

Über Koddi

Koddi ist ein führendes Unternehmen im Bereich Einzelhandels- und Handelsmedientechnologie für Unternehmen. Mithilfe von KI und Erstanbieterdaten baut Koddi Netzwerke für Einzelhandels- und Handelsmedien für die weltweit größten Unternehmen auf, darunter Kroger, Booking.com, Grubhub, Gopuff, Fanatics und Cars.com. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und einem Medienbudget in Milliardenhöhe ist das Unternehmen führend im schnell wachsenden Bereich der Handels- und Einzelhandelsmedien. Koddi stellt Technologien bereit, die Einzelhändlern, Marktplätzen, Online-Reisebüros und anderen Unternehmen die Möglichkeit bieten, das Potenzial des 100-Milliarden-Dollar-Marktes für Handelsmedien auszuschöpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte koddi.com .