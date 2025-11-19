© Foto: Seth Wenig - AP

Die jüngste Umfrage der Bank of America zeigt eine riskante Übergewichtung in Aktien. Ohne einen Zinsschritt der Fed könnte diese Positionierung zum Problem werden, warnt die Bank.Die November-Umfrage der Bank of America zeichnet ein Bild ungewöhnlich hoher Risikobereitschaft unter Fondsmanagern - und warnt zugleich vor einem empfindlichen Rückschlag, falls die Federal Reserve im Dezember keine Zinssenkung liefert. Der zusammengesetzte Sentiment-Index aus Cashquoten, Aktienallokation und Wachstumserwartungen erreichte den höchsten Stand seit Februar. Gleichzeitig fiel die durchschnittliche Cashquote auf 3,7 Prozent, ein Niveau, das seit 2002 in allen 20 Fällen zu fallenden Aktien und …