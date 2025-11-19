Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) befreit elektrisch betriebene Lkw ab sofort von der zeitlichen Slotbindung an den Hamburger Container-Terminals. E-Lkw können somit flexibel innerhalb des gebuchten Tages abgefertigt werden. Die Pilotphase läuft zunächst bis Mitte 2026. Das Slotbuchungssystem (SBV) wurde bereits 2017 eingeführt, um Engpässe zu vermeiden und die Verkehrssituation im Hamburger Hafen zu entlasten. Für alle Container-Transporte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
