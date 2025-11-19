Der chinesische Spezialist für autonome Fahrzeugtechnologien hat eine Kooperation mit Sany Truck und Dongfeng Liuzhou Motor angekündigt, um die vierte Generation autonomer Lkw zu entwickeln. Die ersten Flotteneinsätze sind für 2026 geplant. Als Basis für seine beiden in Serie produzierten und autonomen Elektro-Lkw greift Pony.ai auf die Batterie-elektrischen Plattformen von Sany Truck und Dongfeng Liuzhou Motor zurück, die laut dem Unternehmen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
