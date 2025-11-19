Optimierte Arbeitsabläufe in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Simulation mit verbesserter Robustheit und Leistung.

Spatial Corp., der führende Anbieter von Software-Entwicklungskits für Design-, Fertigungs- und Engineering-Lösungen und eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, hat heute die Veröffentlichung von Release 2026 1.0 sowie Updates für mehrere Produktlinien bekannt gegeben und damit sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen bekräftigt.

Release 2026 1.0 bietet wesentliche Verbesserungen für alle SDKs von Spatial und optimiert die CAD-Konvertierung, Datenaufbereitung und Mesh-Workflows. 3D InterOp bietet erweiterte Unterstützung für PMI-, MBD- und CAD-Formate, während Hidden Body Removal (HBR) nun auch für Parasolid-basierte Konvertierungen verfügbar ist. Darüber hinaus bieten sowohl 3D ACIS Modeler als auch CGM Modeler verschiedene Verbesserungen, darunter das neue Mesh Prep für ACIS, das die Erstellung von Netzen für Simulations-Workflows vereinfacht. Zusammen verbessern diese Aktualisierungen die Interoperabilität, Automatisierung und Gesamteffizienz vom Entwurf über die Fertigung bis hin zur Simulation.

Zu den Verbesserungen gehören:

3D InterOp

Verbesserungen am SOLIDWORKS Reader Roughness Product Manufacturing Information (PMI): Unverzichtbar für die Kontrolle und Optimierung der Bearbeitungsqualität auf Grundlage der Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit von Teilen. 3D Views and Captures: Ansichten mit Anmerkungen erleichtern die Zusammenarbeit im Ingenieurwesen, indem sie die Konstruktionsabsicht verdeutlichen. Die Informationen in Ansichten und Aufnahmen können direkt von CAM-Software und CNC-Maschinen für die Bearbeitung und Inspektionsprogrammierung verwendet werden.

Unterstützung für Assembly PMI in Creo Reader PMI, definiert im Kontext einer Baugruppe, gewährleistet, dass alle Komponenten genau dimensioniert und relativ zueinander positioniert sind.

PMI, definiert im Kontext einer Baugruppe, gewährleistet, dass alle Komponenten genau dimensioniert und relativ zueinander positioniert sind. STEP AP242-Support Mit dem Export von Model Based Definition in STEP AP242 können Konstrukteure und Ingenieure gleichzeitig das Produktdesign sowie die Fertigungs- und Qualitätskontrollmethoden entwickeln, Langzeitarchive erstellen und die Zusammenarbeit in der Lieferkette optimieren.

Mit dem Export von Model Based Definition in STEP AP242 können Konstrukteure und Ingenieure gleichzeitig das Produktdesign sowie die Fertigungs- und Qualitätskontrollmethoden entwickeln, Langzeitarchive erstellen und die Zusammenarbeit in der Lieferkette optimieren. Aktualisierte Unterstützung für CAD Format Version Creo Version 12 SOLIDWORKS 2026 NX 2506 AutoCAD 2026 Inventor 2026 JT 10.10 Parasolid 38



Datenaufbereitung

HBR unterstützt die folgenden gängigen Formate: STEP IGES JT 3DXML SOLIDWORKS CATIA V5 NX Creo Inventor 3D ACIS Modeler CGM Modeler Parasolid



Diese Version erweitert auch die Unterstützung für Parasolid-basierte Konvertierung.

3D ACIS Modeler

Modellvergleich : Unterschiede zwischen den Modellen können nun leicht erkannt werden. Darüber hinaus wurde der Algorithmus hinsichtlich Leistung und Robustheit optimiert.

: Unterschiede zwischen den Modellen können nun leicht erkannt werden. Darüber hinaus wurde der Algorithmus hinsichtlich Leistung und Robustheit optimiert. CGM Hidden-Line Removal (HLR) : Neue APIs können verdeckte Körper entfernen und so die Leistung bei der Erstellung mehrerer 2D-Ansichten aus denselben 3D-Eingabedaten erheblich verbessern.

: Neue APIs können verdeckte Körper entfernen und so die Leistung bei der Erstellung mehrerer 2D-Ansichten aus denselben 3D-Eingabedaten erheblich verbessern. Neues Produkt: Mesh Prep for ACIS : Mesh Prep for ACIS ist ein Add-on für den 3D ACIS Modeler, das Werkzeuge zur Vereinfachung der Vorverarbeitung von CAD-Geometrien für Simulations-Workflows bereitstellt. Zu den neuen Funktionen in Mesh Prep for ACIS gehören: Entity Snapping: Korrigiert geringfügige Fehlausrichtungen zwischen nahezu übereinstimmenden Geometrien, um die Robustheit nachfolgender boolescher Operationen zu erhöhen, die zur Erzeugung von Geometrien für die Vernetzung verwendet werden. Centerline Computation: Vereinfacht eine dreidimensionale röhrenartige Form zu einem eindimensionalen Drahtkörper, um die Rechenkomplexität zu reduzieren, indem die Verwendung eindimensionaler Netzelemente ermöglicht wird. Die Erzeugung von Zwischenlagen ist nun ebenfalls Teil von Mesh Prep for ACIS. Für Mesh Prep for 3D ACIS ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich.

: Mesh Prep for ACIS ist ein Add-on für den 3D ACIS Modeler, das Werkzeuge zur Vereinfachung der Vorverarbeitung von CAD-Geometrien für Simulations-Workflows bereitstellt. Zu den neuen Funktionen in Mesh Prep for ACIS gehören: CVM und CSM for 3D ACIS Modeler : Der Algorithmus zur Erzeugung von Oberflächennetzen mit CSM wurde sowohl hinsichtlich der Leistung als auch der Robustheit für komplexe Geometrien verbessert einschließlich Geometrien mit unzulässigen Flächenüberschneidungen.

CGM Modeler

Query Radius von Neutral Fiber : Gibt den Radius von zylindrischen Rohren oder Leitungen vom äußeren Rand bis zur neutralen Faser zurück. Polyhedral Wire Body: Erstellt polyedrische Körper aus einer Reihe von Punkten, sowohl offene als auch geschlossene. Limiting Body Creation: Ermöglicht die Erstellung von Begrenzungselementen, um die selektive Entfernung von Filets in Ketten zu steuern. CVM und CSM for CGM Modeler: Es wurde Beispielcode mit detaillierten Artikeln hinzugefügt, um die adaptive Gitterverfeinerung (AMR) für Oberflächengitter mit CSM und Volumengitter mit CVM zu veranschaulichen.

: Gibt den Radius von zylindrischen Rohren oder Leitungen vom äußeren Rand bis zur neutralen Faser zurück. CSM Surface Mesher und CVM Volumetric Mesher : CSM und CVM sind sowohl mit dem 3D ACIS Modeler als auch mit dem CGM Modeler gut integriert. Es bietet Verbesserungen. CSM und 3D ACIS Modeler: Verbesserte Stabilität bei der Bearbeitung von 3D-Geometrien mit unzulässigen Flächenüberschneidungen. CSM, CVM und CGM Modeler: Verbesserte Leistung bei der Erzeugung feiner Netze aus komplexen 3D-Eingabegeometrien und neuer Beispielcode zur Demonstration der Implementierung der adaptiven Netzverfeinerung (AMR).

: CSM und CVM sind sowohl mit dem 3D ACIS Modeler als auch mit dem CGM Modeler gut integriert. Es bietet Verbesserungen.

