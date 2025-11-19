© Foto: DALL-E

Ein überraschender Trend setzt sich am globalen Anleihemarkt durch: Die Bonds einiger Konzerne gelten mittlerweile als sicherer als selbst die der mächtigsten Staaten. Das erschwert die Staats-Finanzierung nur weiter.Im weltweiten Anleihemarkt, der insgesamt ein Volumen von etwa 150 Billionen US-Dollar umfasst, beginnt sich ein bemerkenswerter Trend abzuzeichnen: Unternehmensanleihen werden von Investoren zunehmend als sicherer eingeschätzt als Staatsanleihen, selbst die der mächtigsten Nationen. Ein Phänomen, das vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dieser Wandel ist vor allem das Ergebnis eines Zusammenspiels von wirtschaftlicher Unsicherheit und der …