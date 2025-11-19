Nach der gescheiterten Figma-Übernahme hat Adobe am Mittwoch eine andere Übernahme verkündet. Der Der Softwarekonzern greift beim Marketing-Analyseanbieter Semrush zu - und zwar mit einem ordentlichen Premium. Die Semrush-Papiere springen am Nachmittag um mehr als 70 Prozent nach oben.Adobe wird zwölf Dollar je Semrush-Aktie auf den Tisch legen, der Deal beläuft sich damit insgesamt auf rund 1,9 Milliarden Dollar. Geplant ist, die Übernahme vor Ablauf des zweiten Quartals 2026 abzuschließen.Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
