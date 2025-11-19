Nach der gescheiterten Figma-Übernahme hat Adobe am Mittwoch eine andere Übernahme verkündet. Der Der Softwarekonzern greift beim Marketing-Analyseanbieter Semrush zu - und zwar mit einem ordentlichen Premium. Die Semrush-Papiere springen am Nachmittag um mehr als 70 Prozent nach oben.Adobe wird zwölf Dollar je Semrush-Aktie auf den Tisch legen, der Deal beläuft sich damit insgesamt auf rund 1,9 Milliarden Dollar. Geplant ist, die Übernahme vor Ablauf des zweiten Quartals 2026 abzuschließen.Mit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.