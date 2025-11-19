DJ Fehlender US-Arbeitsmarktbericht Oktober wird nicht veröffentlicht

DOW JONES--Das Bureau of Labor Statistics (BLS) wird keinen eigenständigen Arbeitsmarktbericht für Oktober veröffentlichen. Wie das BLS mitteilte, wird der Arbeitsmarktbericht für November, der am 16. Dezember veröffentlicht werden soll, einige Daten zu den Beschäftigtenzahlen im Oktober enthalten. Der Shutdown hatte die Erhebung und Veröffentlichung der Daten verhindert. Wie die Behörde nun erklärte, konnten die Daten für den Referenzzeitraum Oktober 2025 aufgrund der Unterbrechung der Mittelzuweisungen nicht erhoben werden. Eine rückwirkende Erhebung der Daten aus der Haushaltsbefragung sei nicht möglich, so das BLS. Somit werde die Behörde auch keine Daten zur Arbeitslosenquote im Oktober veröffentlichen. Der Erhebungszeitraum für die November-Daten soll verlängert und zusätzliche Bearbeitungszeit eingeräumt werden.

Ebenfalls nicht veröffentlichen wird das BLS seine Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) für September. Den Jolts-Bericht für Oktober kündigte die Behörde für den 9. Dezember an.

Informationen darüber, wann - oder ob - die verspäteten US-Inflationszahlen für Oktober veröffentlicht werden, gibt es bislang nicht.

