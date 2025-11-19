Oklo und Siemens Energy haben einen verbindlichen Vertrag geschlossen und setzen damit ein Zeichen für Tempo, Sicherheit und Skalierung in der Atomindustrie.Oklo und Siemens Energy haben einen verbindlichen Vertrag geschlossen, der die Entwicklung und Lieferung des kompletten Stromumwandlungssystems für den ersten Aurora-Reaktor regelt. Mit der Vereinbarung beginnt Siemens Energy sofort mit Konstruktion und Design, um lange Vorlaufzeiten bei kritischen Bauteilen zu verkürzen und die Fertigung frühzeitig anzustoßen. Beide Unternehmen verbinden so Oklos Know-how in moderner Spaltungstechnologie mit den bewährten Turbinen- und Generatoranlagen von Siemens Energy. Industriestandard trifft neue …

