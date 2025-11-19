Alphabet: Breakout-Versuch dank Gemini 3 und Buffett-Segen!

KI-Motor läuft auf Hochtouren!

Rückblick

Die Alphabet-Aktie zieht über dem wichtigen gleitenden Durchschnitt EMA 20 stetig weiter nach oben. Zuletzt sahen wir eine Konsolidierung, aus welcher die Bullen heute einen Ausbruchsversuch starteten.

Alphabet-Aktie: Chart vom 19.11.2025, Kürzel: GOOGL, Kurs: 292.94 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt der nachhaltige Sprung über 292 USD, ist weiteres Aufwärtspotenzial bis rund 325 US-Dollar vorhanden.

Mögliches bärisches Szenario

Solange die Kurse über der 20-Tagelinie notieren, bleibt das bullische Szenario bestehen. Erst unter 270 US-Dollar würden die Bären Auftrieb erhalten.

Meinung

Die neuen, mächtigen KI-Modelle wie Gemini sind in die Google Suche integriert. Das sorgt für neue Impulse im wichtigen Werbegeschäft, da Nutzer die Suche häufiger verwenden. Alphabet überzeugte im 3. Quartal mit historischen Umsätzen von über 102 Mrd. US-Dollar und seiner klaren Führungsrolle im KI-Bereich, insbesondere durch Gemini 3. Die fundamentalen Wachstumstreiber in der Suche und Cloud bleiben stark. Analysten sehen den Kauf von 17,8 Mio. A-Aktien durch Warren Buffetts Investmentvehikel als starkes Qualitätssiegel für die langfristige Stärke von Alphabet und dessen führende Rolle in der KI-Revolution.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.43 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.56 Mrd. USD

Meine Meinung zu Alphabet ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in GOOGL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.