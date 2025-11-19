Nach einer Offensive mit neuen Tools, mit denen Nutzer:innen per Künstlicher Intelligenz Inhalte erstellen können: Tiktok investiert nun in die Transparenz über KI-generierten Content. So sollen User:innen bald einstellen können, wie viel KI-Videos in ihrem Feed erscheinen. Tiktok hat kürzlich stark in Künstliche Intelligenz investiert, präsentierte KI-Features zur Erstellung von Content oder für smarte Werbung. Nun hat die Plattform ein Tool vorgestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n