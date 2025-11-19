EQS-News: Clapp Finance / Schlagwort(e): Produkteinführung

PRAG, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Clapp Finance hat heute die Einführung seiner Kreditlinien mit mehreren Sicherheiten bekannt gegeben, die eine einzigartige Möglichkeit bieten, Liquidität aus Kryptowährungsbeständen freizusetzen, ohne diese zu verkaufen. Dieses Produkt bietet sofortiges, vorab genehmigtes Kapital mit äußerst flexiblen Konditionen und wurde für moderne Anleger entwickelt, die einen kontinuierlichen Zugang zu Bargeld oder Stablecoins benötigen. Angesichts der Rekordnachfrage nach kryptobesicherten Krediten bietet die Lösung von Clapp eine sicherere und flexiblere Alternative, die den Nutzern vollständige Kontrolle, kontinuierliche Liquidität und mehr Sicherheit bietet. Warum Clapp sich abhebt Nutzer können bis zu 19 verschiedene Kryptowährungen als Sicherheit für eine oder mehrere Kreditlinien kombinieren. Sie können diese Vermögenswerte auch nach einer Auszahlung hinzufügen, entfernen oder austauschen, ohne Ihre Kreditlinie schließen zu müssen. Dies bietet eine unvergleichliche Flexibilität für das Portfoliomanagement in Echtzeit mit Zugang zu Liquidität rund um die Uhr. Künftige Aktualisierungen könnten auch eine direkte Rückzahlung aus Sicherheiten ermöglichen. Ilya Stadnik, CEO von Clapp, erklärt: "Die Menschen möchten ihre Kryptowährungen als finanziellen Treibstoff nutzen und nicht nur halten - CeFi-Kredite sind seit 2023 um fast 150 % gestiegen. Allerdings ist die Entwicklung in der Vergangenheit stehen geblieben: starre Einheitsdarlehen, die für alle gelten. Wir haben mehrere Kreditlinien mit mehreren Sicherheiten eingerichtet, um den Nutzern echte Flexibilität zu bieten. Optimieren Sie Ihre Sicherheiten, greifen Sie auf Geldmittel in bar oder Stablecoins zu und behalten Sie stets die Kontrolle. Es ist, als hätte man ein finanzielles Dashboard für sein digitales Vermögen". Hauptmerkmale und Vorteile Mehrere Sicherheiten: Kombinieren Sie mehrere Kryptowährungen als Sicherheit und verwalten Sie diese aktiv - tauschen, hinzufügen oder entfernen Sie sie -, ohne Ihre Kreditlinie zu schließen.

Zahlen Sie zurück, was Sie wollen und wann Sie wollen. Keine festen Zeitpläne. Integrierte Wallet & Börse: Eine einheitliche Plattform zur nahtlosen Verwaltung Ihres Portfolios, Ihrer Börse und Ihrer Kreditlinien. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Portfolios zu erschließen? Aktivieren Sie noch heute Ihre Clapp Krypto-Kreditlinie und erleben Sie finanzielle Flexibilität ohne Kompromisse. Informationen zu Clapp Finance Clapp ist ein 2025 gegründetes Fintech-Unternehmen mit Sitz in der EU, das eine All-in-One-Plattform für das Kryptomanagement anbietet. Mit seiner integrierten Wallet, Börse, Portfolios und Kreditlinien mit mehreren Sicherheiten verbindet Clapp CeFi und DeFi über leistungsstarke und intuitive Finanztools und bedient Nutzer in über 130 Ländern. Clapps Reise auf X und LinkedIn . Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2826205/Clapp_Finance_Logo.jpg Medienkontakt:

Alicia Ktorides

PR & Communications Manager

aktorides@clapp.finance

https://clapp.finance View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/clapp-finance-fuhrt-eine-krypto-kreditlinie-mit-mehreren-sicherheiten-ein-sicherung-von-sofortiger-liquiditat-ohne-verkauf-ihrer-kryptowahrung-302620746.html



