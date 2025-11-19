Die internationale Finanzaufsicht-Organisation warnt davor, dass Künstliche Intelligenz ein Risiko für das globale Finanzsystem darstellen könnte.Das Financial Stability Board (FSB) erklärte, KI könne "potenziell bestimmte Schwachstellen im Finanzsektor verstärken und damit Risiken für die finanzielle Stabilität hervorrufen", trotz der Vorteile in den Bereichen operative Effizienz, Personalisierung und Compliance. Das FSB ist eine in Basel ansässige internationale Institution, deren Mitglieder Regulierungsbehörden und Zentralbanker aus aller Welt sind, darunter die britische Financial Conduct Authority und die Europäische Zentralbank (EZB). Die Nutzung derselben KI-Modelle durch mehrere …

