Kraken ebnet Weg für Börsengang

Die US-Krypto-Börse Kraken hat vertraulich einen Draft der Form S-1 bei der SEC eingereicht und bereitet damit als eine der ersten großen Börsen unter der neuen Trump-Administration einen Börsengang vor.

Kraken reicht S-1 Form ein - der erste Schritt zum Börsengang

Die US-amerikanische Krypto-Börse Kraken hat bekanntgegeben, dass sie vertraulich einen Draft der Form S-1 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht hat. Dies markiert den ersten formellen Schritt hin zu einem potenziellen Börsengang (Initial Public Offering, IPO) an der US-Börse. Die Ankündigung unterstreicht das wachsende Vertrauen der Branche in eine regulierungsfreundlichere Umgebung unter der neuen US-Regierung.

Das Form S-1 ist ein zentrales Dokument im US-amerikanischen Börsengang-Prozess. Es handelt sich um eine Registrierungsbeschreibung, die detaillierte Informationen über das Unternehmen, seine Finanzen, Risiken, Geschäftsmodell und geplante Aktienemission enthält.

Genaue Details bleiben der Öffentlichkeit bislang vorenthalten

Da die Einreichung als "vertraulich" gilt, bleiben die Inhalte zunächst geheim, bis die SEC ihre Überprüfung abgeschlossen hat und eine öffentliche Version freigegeben wird. Payward Inc., das operative Unternehmen hinter Kraken, betonte in einer offiziellen Pressemitteilung, dass der Börsengang erst nach Abschluss der SEC-Prüfung und unter Berücksichtigung von Marktlagen und anderen Bedingungen erfolgen werde.

Die genaue Anzahl der zu emittierenden Aktien sowie der Preisrahmen wurden noch nicht festgelegt. Für Investoren und Branchenbeobachter ist dies ein klares Signal: Kraken positioniert sich für den Einstieg in die traditionellen Kapitalmärkte.

Der Hintergrund: Eine Milliardenbewertung und starkes Wachstum

Die Ankündigung kommt nur einen Tag nach einer weiteren sehr positiven Nachricht für das Unternehmen. Kraken enthüllte am Dienstag eine frische Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar. Dies basiert auf einer Finanzierungsrunde in Höhe von 800 Millionen Dollar, die in zwei Tranchen über zwei Monate hinweg eingeworben wurde. Dies stellt eine Steigerung um 33 Prozent gegenüber der vorherigen Bewertung von 15 Milliarden Dollar aus dem Spätsommer 2025.

Zudem berichtete das Unternehmen von beeindruckenden Umsatzzahlen. 1,5 Milliarden Dollar im Jahr 2024, die bereits in den ersten drei Quartalen 2025 übertroffen wurden. Gegründet 2011 in San Francisco (heute mit Sitz in Cheyenne, Wyoming), zählt Kraken zu den ältesten und sichersten Krypto-Plattformen weltweit. Mit einem Fokus auf Transparenz, Compliance und Kundensicherheit hat sich Kraken als zuverlässiger Akteur etabliert. Das Unternehmen bietet Handel mit über 200 Kryptowährungen, Staking-Dienste und institutionelle Lösungen an und bedient Millionen von Nutzern global.

Kontext in der Krypto-Branche: Ein Trend zu Börsengängen

Kraken ist nicht allein mit seinen Plänen. Die Krypto-Industrie erlebt derzeit eine Welle von IPOs, die durch die pro-krypto-freundliche Politik der zurückgekehrten Trump-Administration angeheizt wird. Bereits im Juni 2025 ging der Stablecoin-Emittent Circle an die Börse und sammelte über eine Milliarde Dollar ein. Im selben Jahr folgte die Krypto-Börse Gemini mit einem Nasdaq-Listing unter dem Ticker GEMI. Auch Grayscale Investments reichte kürzlich eine S-1 ein, nur vier Monate nach einer vertraulichen Einreichung. Tron Inc. wählte hingegen den Weg einer Reverse-Merger-Struktur, um traditionellen Investoren Zugang zu seinem Blockchain-Ökosystem zu bieten.

Coinbase, der Pionier unter den Krypto-Börsen, ging bereits 2021 an die Börse und dient als Vorbild. Analysten sehen in der aktuellen Marktstimmung - mit steigenden Bitcoin-Preisen und regulatorischer Entspannung - ideale Bedingungen für weitere Listings. Ark Invest hob bereits Ende 2024 hervor, dass eine Trump-Regierung Türen für Firmen wie Kraken und Circle öffnen könnte, indem sie SEC-Reformen vorantreibt.

