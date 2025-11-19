EQS-News: SLOVAKIA TRAVEL / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die Slowakei lädt Besucher in den atemberaubenden Tatra-Eisdom in der Hohen Tatra ein



BRATISLAVA, Slowakei, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Tatra Ice Dome und die Wintersaison in der Hohen Tatra wurden offiziell eröffnet und laden Besucher ein, die wunderschönen Berge der Slowakei während der Winterferien zu entdecken. Eine der kultigsten saisonalen Attraktionen des Landes empfängt die Gäste wieder einmal mit einer überwältigenden Schau von Handwerkskunst, Licht und gefrorener Architektur. Thema der 13. Ausgabe dieses außergewöhnlichen Projekts ist die Lateranbasilika in Rom, die als "Mutter und Haupt" aller Kirchen in der italienischen Hauptstadt und in der ganzen Welt gilt. Seine Enthüllung in eisiger Form markiert symbolisch den Beginn der Wintersaison in der Tatra. Die nationale Tourismusorganisation SLOVAKIA TRAVEL hebt hervor, dass der Tatra-Eisdom eine beliebte Attraktion für in- und ausländische Besucher ist. In Verbindung mit der natürlichen Schönheit der Tatra und den attraktiven Skimöglichkeiten ist dies ein ideales Ziel für einen Winterurlaub. Besucher können die Kuppel bis zum 19. April 2026 erkunden. Die Attraktion ist kostenlos. Der Dom befindet sich auf dem Hrebienok und ist entweder durch einen kurzen Spaziergang oder mit der Seilbahn von Starý Smokovec aus zu erreichen. Die diesjährige Eisstruktur ist eine Hommage an zwei Päpste - Papst Franziskus, der 2025 verstorben ist, und seinen Nachfolger, Papst Leo XIV. Eine Besonderheit ist die Darstellung der Porträts von sechs Päpsten. Neben der Nachbildung der Basilika-Fassade können die Besucher auch die Heilige Pforte und den päpstlichen Thron bewundern. Der architektonische Entwurf der Kuppel stammt erneut von dem Bildhauer Adam Bakoš, der zusammen mit zwanzig Bildhauern aus der Slowakei, der Tschechischen Republik, Polen und Deutschland 25 Tage lang an dem Bauwerk arbeitete. Insgesamt wurden für den Bau der Anlage 225 Tonnen Eis und 1.800 Eisblöcke verwendet. Praktische Informationen Ort: Hrebienok, Hohe Tatra

Geöffnet bis: April 2026 (wetterabhängig)

Eintritt: Kostenlos

Zugang: Standseilbahn von Starý Smokovec, fährt mehrmals pro Stunde

Eröffnung: Täglich, gebührenfrei Die Slowakei lädt Besucher herzlich ein, die friedliche Schönheit der Hohen Tatra zu erleben, wo Natur, Kultur und Winterkunst an einem außergewöhnlichen Ort zusammenkommen. SLOVAKIA TRAVEL ist die nationale Organisation zur Förderung des Tourismus in der Slowakei. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Fremdenverkehrs auf dem nationalen und internationalen Markt. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-slowakei-ladt-besucher-in-den-atemberaubenden-tatra-eisdom-in-der-hohen-tatra-ein-302620767.html



