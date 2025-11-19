© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Schlechte News aus allen Richtungen: Zinssenkungshoffnungen platzen, Konjunktursignale brechen ein, der VIX steigt. Ein führender Ökonom spricht von einer "tödlichen Kombination" - und erwartet keine schnelle Erholung.Der globale Ausverkauf an den Finanzmärkten spitzt sich weiter zu: Aktienmärkte in Europa, den USA und Asien rutschen ab, der VIX springt deutlich an. Nach Einschätzung des Ökonomen Thierry Wizman von Macquarie ist die Nervosität nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückzuführen, sondern auf eine "tödliche Kombination aus falschen Nachrichten", wie Fortune ihn aus einer Mitteilung an Kunden zitiert. Ein Haupttreiber sei die abrupte Neubewertung der Zinserwartungen in den USA. …