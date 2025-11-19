© Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Nokia will sich stärker auf KI und Cloud konzentrieren und kündigt eine Umstrukturierung an, bei der 500 Stellen in München bis 2030 wegfallen. Nokia hat seine Pläne für eine Neupositionierung des Unternehmens vorgestellt. Der finnische Telekommunikationsausrüster will sich stärker auf den wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz konzentrieren. Dafür will es auch sein Geschäftsmodell vereinfachen und das eigene Führungsteam umbesetzen. Es wird mit der neuen Strategie darauf abgezielt, das eigene Wachstum in den Bereichen KI und Cloud zu beschleunigen und außerdem neue Technologien zu entwickeln: Hierbei soll KI in die nächste Generation von Mobilfunknetzen eingebunden werden. Erst vor …